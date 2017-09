A forrongás megkönnyítheti Merkel dolgát

Angela Merkel szeptember elején egy kérdésre válaszolva kijelentette, igencsak kíváncsi arra, hogy miként alakul a választás utáni helyzet Németországban. Most már elmondható, hogy nemcsak ö, hanem gyakorlatilag mindenki nagyon kíváncsi, hogyan sikerül a kancellárnak megbirkóznia a rendkívül szövevényessé vált állapotokkal. Merkel megkezdte a tapogatózó tárgyalásokat a kormányalakításhoz szóba jövő szabaddemokratákkal és zöldekkel, de változatlanul megpróbálja nyitva tartani a kaput az eddigi koalíciós partner, a Szociáldemokrata Párt felé is, noha utóbbi elnöke többször is leszögezte, hogy befejezettnek tekinti az együttműködést a kereszténypártokkal.