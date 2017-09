Több ezren tüntettek a korrupció ellen Pozsonyban

A hétfői volt a harmadik Nagy Korrupcióellenes Tüntetés Pozsonyban, amely során a fiatalok szlovák és európai uniós zászlókkal vonultak végig a belváros utcáin. A tüntetők központi jelszava így hangzott: „Lépésről lépésre a korrupció ellen”. Ezenkívül leghangosabban azt skandálták, hogy Robert Kaliňák belügyminiszter, Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány és Dušan Kováčik speciális ügyész mondjon le.

A szervezők szerint a belügyminiszter jelképezi leginkább a politikusok korrupt viselkedését. Robert Kaliňák ugyanis egy olyan kétes hírű vállalkozóval áll üzleti viszonyban, aki évekkel ezelőtt az ingatlanpiacon szerzett magának vagyont, ám előfordult, hogy több százezer eurónyi adót nem fizetett be az államnak.

A diákok arra emlékeztettek, hogy az elmúlt négy hónapban a szükséges százezerből összesen hetvenezer aláírás gyűlt össze a belügyminiszter menesztését követelő petíción. A szervezők azonban azt állították, nem politikai indíttatású a tüntetés, hanem polgári jellegű. „Ezt igazolja az is, hogy három követelésünk közül csak egy érint politikust. A belügyminiszter ugyanis közvetlenül felelős a korrupció állapotáért az országban” – áll a demonstráció szervezőinek levelében.

A békés felvonulást neves tanárok, színészek és tudósok tucatjai támogatták,

és számos szlovákiai magyar egyetemista is részt vett a demonstráción. A szónokok közül többen is kihangsúlyozták, hogy nem az ellenzéket képviselik, nem is a sajtót, és nem megszállottjai Kaliňáknak sem, csupán azt akarják, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak.

A korrupcióellenes tüntetésre Robert Fico kormányfőt is meghívták, aki azonban nem jelent meg a megmozduláson. Helyette felajánlotta, hogy két egyetemi végzettségű fiatal részt vehet egy két évre szóló ösztöndíjas képzésen az ausztriai Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémián, s további 20 középiskolásnak felajánlott egy rövidtávú képzést az intézményben.

Pár tucat ember hétfőn az elnöki palota előtt is összegyűlt, egy részük Andrej Kiska köztársasági elnököt bírálta, amiért adócsaláson érték az egyik vállalkozását, egy részük pedig a botrány ellenére is támogatását fejezte ki az államfőnek. A két tábor közt feszült volt a hangulat, néhány agresszív résztvevőt a rendőröknek kellett lecsillapítaniuk.

