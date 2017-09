Az új német kormánytól tartanak Pozsonyban

Szlovák piaci elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az új német kormánykoalíció érdekes változásokat hozhat az energetikai iparban és a Szlovákia zászlóshajójaként emlegetett autóiparban is. Kérdéses lehet az Északi Áramlat 2 gázvezeték megépítése és a belső égésű motorok hajtotta autók eladása is. Visszavetheti-e a szlovák autóipart, ha Németországban kormányra kerülnek a Zöldek? – teszik fel a kérdést Pozsonyban.

A Szlovákiában található több mint 500 német vállalat mintegy 120 ezer embernek ad munkát. Némelyikük a legnagyobb beruházók közé tartozik, és működésük jelentős hatással van a szlovák gazdaság alakulására. „Németország ezért már két évtizede a fő gazdasági partnerünk” – jegyezte meg Peter Žiga szlovák gazdasági miniszter.

„Nemrégiben egy felmérést végeztek a nálunk működő németországi beruházók körében, melyből kiderült, hogy a német vállalatok 85 százaléka ismét letelepedne nálunk. Azt gondolom, hogy a két ország gazdasági kapcsolatára a választások eredményétől függetlenül a folytonosság lesz a jellemző” – tette hozzá Peter Žiga.

A tárcavezető által említett folytonosság azonban kérdésessé válhat az olyan kulcsprojektek esetében, mint az Északi Áramlat 2 névre keresztelt gázvezeték megépítése, amely Oroszországból vezetne Németországba. A projekt lényege, hogy két új - a már meglévő vezetékpárral azonos -, évi 55 milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővítik a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlatot, amelynek kiindulási pontja az oroszországi Viborg, és a németországi Greifswaldig tart. A gázvezeték megépítését a német oldalról az SPD szorgalmazta, jelen állás szerint azonban a szociáldemokraták ellenzékbe vonulnak. A kormányba tartó Zöldek viszont nem támogatják a vezeték megépítését. Ha az Északi Áramlat 2 elkerülné Szlovákiát, az Pozsony számára is több százmilliós bevételkiesést eredményezne évente.

A másik, Szlovákiát is érintő zöldpárti elképzelés pedig a belső égésű motorok hajtotta autók gyártásának leállítása. A Zöldek elképzelése ugyanis, hogy 2030-ra teljesen leálljon a benzin és gázolaj alapú autók gyártása. Szlovákia gazdaságának legnagyobb húzóereje pedig az autóipar, ám ha erős lesz a zöld lobbi, és valóban változás áll be a szlovákok számára legnagyobb felvevőpiacnak számító Németországban, azt minden bizonnyal a szlovákiai autógyártók is megérzik.

