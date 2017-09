Merkel kész beadni a derekát

A vasárnap tartott németországi választás óta forrongás lett úrrá a pártokon: a kancellár CDU-jában ugyanúgy, mint a testvérpártban, a CSU-ban, többen is a vezetést okolják az igencsak gyenge szereplésért. Nagyjából hasonló a helyzet az időközben ellenzéki szerepre készülő szociáldemokratáknál, míg a jelentős szavazatnyereséggel előretört Alternatíva Németországnak nevű jobboldali párt elnöke nemcsak leköszönt tisztségéről, de ki is vált a pártból. A kancellár részéről koalícióra kiszemelt szabaddemokraták és zöldek vezetősége kettős feladattal küzd: egyfelől azt vitatja, hogy milyen feltételek mellett tud részt venni egy új kormányban, másfelől pedig igyekszik elfogadtatni a tagsággal a közeledést a két konzervatív párthoz. Már a kibontakozás jelei is mutatkoznak.