Már reális veszély az amerikai-korai háború kitörése

Vészjósló figyelmeztetést adott ki az Egyesült Királyi Szolgálatok Intézet nevű patinás brit védelmi elemzőközpont: immár reális lehetőség, hogy az Egyesült Államok és Észak-Korea háborút vívjon, amely ezrek halálát okozza majd. A háború során

Észak-Korea totális inváziót szenvedne el, miközben a harc nem lenne sem precíz, sem rövid.

Korábbi figyelmeztetések szerint az északiak szinte azonnal tűzérségi össztüzet zúdítanának a határtól nem messze fekvő déli fővárosra, Szöulra, ami hatalmas áldozatokkal járna.

A brit intézet elemzése szerint a háborút egyaránt kirobbanthatják az amerikaiak és az észak-koreaiak. Egyre nagyobb a kockázata ugyanakkor annak, hogy Donald Trump elnök úgy dönt, hogy inkább korán mint később, "megoldja a problémát".

"A háború valós lehetőség.

Észak-Korea gyors ütemben fejleszti rakéta- és nukleáris technológiáját, az idő nem a diplomáciának dolgozik" – áll a jelentésben.

Az észak-koreai külügyminiszter korábban hadüzenetnek nyilvánította Trump megjegyzését, hogy Kim Dzsong-un észak-koreai vezető rezsimje "nem tart ki sokáig". Phenjan katonai gépeket mozgatott át az ország keleti partvidékére, és fokozott védelmi intézkedéseket vezetett be a nyilatkozat nyomán. Azzal is fenyegetőzött, hogy lelő a Koreai-félsziget közelében bármely amerikai bombázót, még akkor is, ha nem hatol be az észak-koreai légtérbe.

A két ország vezetői egyre harciasabb nyilatkozatokat tesznek, amelyekben egymást is sértegetik. Trump elnök elutasította a hadüzenetről szóló vádat, de azt mondta: Amerikának lehet, hogy

"nem lesz más választása, mint teljesen lerombolni Észak-Koreát",

ha meg kell védenie magát.

A Egyesült Királyi Szolgálatok Intézetének jelentése több háborús forgatókönyvet is említ:

Phenjan megelőző csapást indíthat, ha arra számít, hogy az amerikaiak meglepetésszerű támadásra készülnek.

Amerikát fellépésre kényszerítheti, ha Észak-Korea tesztrakétákat lőne ki a Csendes-óceáni Guam szigethez vagy Kaliforniához közeli térségébe.

A háború kezdetén összehangolt kibertámadást indítanának az amerikaiak.

Az anyag kitér a háború geopolitikai hatására is. Ha Washington intézné az első csapást észak ellen Dél-Korea beleegyezése nélkül, akkor azzal azt jelezné: "kész feláldozni Szöult, hogy megvédhesse New Yorkot." Az Egyesült Államokat ezért arra kell sürgetni, hogy mondjon le a megelőző csapásokról – teszik hozzá a szerzők.

