A szlovák politikusokat is meglepte a cseh rendszerellenes pártok erősödése

A szlovákiai politikusok többnyire negatívan értékelik a hétvégi csehországi képviselőházi választások eredményét, vagyis azt, hogy az Andrej Babiš vezette jobbközép ANO mozgalom magabiztos győzelmet aratott, és a parlamenti alsóházba kilenc párt és mozgalom jutott be.

Ľuboš Blaha, a Smer képviselője, a pozsonyi parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke nagyon csalódott az eredmény miatt. „Attól tartok, hogy Csehországban növekedni fog az euroszkepticizmus, és az idegengyűlölet, előtérbe kerülnek majd a vállalkozói értékek, és kisebb lesz a szolidaritás és a szociális megbékélés” – fejtette ki véleményét a szlovák kormánypárti képviselő, hozzátéve, hogy a szlovák baloldal számára hosszú ideje példaértékű volt a cseh baloldal kulturális fejlettsége és intellektuális ereje, ám most egy erőteljes jobbra tolódás várható, ahol megerősödnek az üzletemberek.

Veronika Remišová, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek képviselője szerint Csehország a Szlovákiához legközelebb álló állam, ezért fontos, hogy jó és stabil kormánya legyen az országnak. Üdvösnek nevezte, hogy a valóságban csökkent a szélsőséges pártok megválasztott tagjainak a száma.

Boris Zala szlovák európai parlamenti honatya kiemelte, hogy Csehország nagyon jó gazdasági kondícióban van, ennek is köszönhető, hogy az olyan kérdéskörök, mint a munkanélküliség kevésbé voltak érdekesek a választópolgárok számára. Ehelyett az integráció és a migráció problémáinak megoldását várják a politikusoktól.

A hétfői cseh sajtó az eredményeket kommentálva megjegyzi, hogy súlyos kudarcot vallottak a hagyományos pártok, és előretörtek az új tömörülések. A baloldali Právo című napilap azt írja, a választók egyértelműen kinyilvánították, hogy változásokat akarnak, bár azt egyelőre senki sem tudja, hogy milyet. A pozsonyi magyar Új Szó szintén arra figyelmeztet, hogy a harmadik és negyedik legerősebb párt is rendszerellenes, és ezzel a rendszerellenes ámokfutással most akár kiváló gazdasági eredményeiket is kockára tehetik a csehek.

