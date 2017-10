Lehet, hogy karácsonyig sem lesz kormánya Németországnak

Eredetileg a legidősebb képviselő nyitotta volna meg az ülést, mivel azonban ő az Alternatíva Németországnak elnevezésű jobboldali párt tagja, ezért már az előző törvényhozási időszakban eldöntötték, hogy ez a feladat a korábbi pénzügyminiszterre fog hárulni, azon az alapon, hogy Wolfgang Schäuble a legrégebb óta, kereken 45 esztendeje tagja a parlamentnek.

Az immár 709 taggal rendelkező német törvényhozás első aktusaként a képviselők megválasztják a parlament elnökét, valamint helyetteseit. Annyi máris biztosra vehető, hogy a volt pénzügyminiszter lesz az új német képviselőház elnöke. A szövetségi törvényhozásba először bekerült Alternatíva Németországnak nevű jobboldali párt Albrecht Glasert jelölte az egyik alelnöki tisztségre, azonban a többi frakció határozottan ellenzi, hogy az AfD egy tagja ennyire tekintélyes feladatot töltsön be.

Tudósítók szerint a parlamenti alelnök megválasztása aligha lesz zökkenőmentes, és ha Glasert leszavazzák, ezt az Alternatíva Németországnak vezetői valószínűleg úgy állítják majd be, hogy az AfD máris az áldozat szerepébe kényszerült.

A képviselőház alakuló ülését követően folytatódik a négypárti, úgynevezett Jamaica-koalíció megalakításáról kezdett tárgyalás, miután a két kereszténypárt, a szabaddemokraták valamint a zöldek vezetői múlt pénteken, első alkalommal immár együtt vitatták meg elképzeléseiket az új kormány összetételéről és céljairól.

Noha az alkotmány csupán egyetlen kancellár-helyettesről tesz említést, a zöldek azt szeretnék, hogy a jövőben két helyettese legyen a kereszténypárti Angela Merkelnek és ezt a tisztséget egy zöldpárti valamint egy szabaddemokrata politikus töltené be.

A koalíciós tárgyaláson központi téma lesz a tervezett kormány költségvetése. A kereszténypártok vezetői hangoztatták, hogy a távozó pénzügyminiszter, Wolfgang Schäuble kiegyensúlyozta az államháztartást, következésképpen a jövőben is kereszténypárti politikusnak kell irányítani a pénzügyminisztériumot. Noha a szabaddemokraták elnöke, Patrick Lindner is az államadósság növelése ellen foglalt állást, elvetette, hogy a jövőben is a kereszténypártok hatáskörébe tartozzék a pénzügy, így már ebben a kérdésben is tartós alkudozás várható, következésképpen távolról sem biztos, hogy karácsonyra új kormány veszi át az államügyek irányítását Berlinben

