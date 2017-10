Prostitúcióra kényszerítik a menekülteket a biztonsági őrök Németországban

A nyilatkozat válasz az állami tévécsatorna riportjára, amely arról adott hírt, hogy berlini menekültotthonokban a biztonsági alkalmazottak kerítőkként lépnek fel és fiatal migránsokat prostitúcióra vesznek rá. Az állami tévécsatorna Frontál 21 című adása már több olyan bűnügyre hívta fel a közvélemény figyelmét, amelyre az oknyomozó újságírók fellépése nélkül talán sohasem derült volna fény.

Az adásban a biztonsági alkalmazottak egyik vezetője elmondta, hogy az őrök közvetítőként lépnek fel főleg jó megjelenésű fiatalemberek, sokszor alig 16 éves fiúk valamint szexuális szolgáltatások iránt érdeklődő nők vagy férfiak között. Elsősorban olyan fiatalok jönnek számításba, akik nem kapták meg a menedékjogot a német hatóságoktól, és így – pénz nélkül maradva – kiutasításukra várnak.

A wilmersdorfi menekültotthon szociális munkatársa arról számolt be a tévériportban, hogy az otthon vezetője is megerősítette az üzletszerű kéjelgés elharapózását, és nem titkolta azt sem, hogy kiskorúakat is rávesznek az őrök a prostitúcióra. Egy 20 éves afgán fiú elmondta, hogy ő eseteként 30 eurót kap, de azt már nem tudta megmondani, hogy az őrszemélyzet mennyit zsebel be a közvetítésért.

Jól értesült források szerint hasonló esetek más németországi menekültszálláson is gyakoriak.

A Frontál 21 adásának hatására a berlini tartományi kormány integrációs kérdésekben illetékes minisztere az ügy haladéktalan felderítését helyezte kilátásba és hangsúlyozta azt is, hogy a jövőben a menekültotthonok szociális munkatársait felkészítik arra is, hogy időben észrevegyék, ha a migránsokat bárki is törvénytelen cselekményekre kényszeríti, vagy próbálja rábeszélni.

Kapcsolódó hanganyagok Kerítenek a biztonsági őrök a németországi menekültotthonokban Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!