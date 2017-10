A választás ellenére rózsásak a német kilátások

Németországban a gazdasági élet irányítói töretlen bizalommal tekintenek a jövőbe és szinte egybehangzóan úgy vélik, hogy a négypárti koalíció megalakulását követően is biztosítva lesznek a további fellendülés feltételei.

A müncheni IFO gazdaságkutató intézet most közzétett hangulatindexe alaposan megcáfolta az elemzők korábbi várakozását, mert rekordmagasságba szárnyalt. Szakértők ugyanis attól tartottak, hogy a múlt hónapban tartott országos választás kimenetele némileg visszaveti a gazdasági vezetők jövőbe vetett bizalmát, ehelyett azonban az októberi felmérés egyértelműen arra mutat, hogy az ipari élet irányítói komoly várakozással tekintenek a lassan formálódó Jamaica-koalíció elé.

A korai felvilágosodás nemzetközi hírű német tudósáról, Gottfried Wilhelm Leibniz-ről elnevezett, és a müncheni egyetem keretében működő IFO-betűszóval ismert gazdaságkutató intézet közel hétezer ipari-kereskedelmi vezető véleményére alapítva hónapról hónapra közzéteszi hangulatindexét. Ez – szeptemberhez viszonyítva - közel másfél ponttal emelkedett és jelenleg csaknem 117 ponton áll.

Az IFO-Intézet konjuktúra-szakértője ebből azt a következtetést vonta le, hogy a szeptember 24-én tartott

parlamenti választás eredménye nem jelentett bizonytalansági tényezőt a német gazdasági élet számára.

Az év első felében készült tanulmányok még abból indultak ki, hogy a fellendülés üteme az év végéig elérheti az 1,9 százalékot is, azonban több kutatóintézet is hajlik arra, hogy a konjunktúra idén már meghaladja a két százalékot is.

A Commerzbank vezető közgazdásza az elkövetkező esztendőre is

rózsás kilátásokat emleget,

mert – mint kifejtette – az infláció igencsak alacsony és az Európai Központi Bank rendkívül előnyös hitelfolyósítási feltételei hosszútávon is jóindulatúan befolyásolják a német gazdaságot.

A főleg Észak-Európában tevékenykedő stockholmi központú Nordea Bank szóvivője még megjegyezte azt is, hogy az eddiginél alighanem nagyvonalúbban költ majd az új a berlini kormány a beruházásokra és befektetésekre, ha a négypárti Jamaica-koalíció veszi át az államügyek irányítását.

