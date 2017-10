Sikertelen a koalíciós keringő első köre Csehországban

Andrej Babiš meglehetősen nagy fölénnyel lett a hétvégi cseh képviselőházi választások győztese. Miloš Zeman köztársasági elnöktől pedig már arra is ígéretet kapott, hogy kinevezi őt kormányfőnek, annak ellenére is, hogy uniós támogatási pénzekkel való visszaéléssel gyanúsítja őt a rendőrség. Babiš legnagyobb problémája most mégsem az ellene indított rendőrségi eljárás, hanem az, hogy nem talál magának koalíciós partnert a kormányalakításhoz. A koalíciós puhatolózások első köre már lezajlott, és idáig mindegyik párt vagy mozgalom vezetője, aki a választások előtt kijelentette, hogy Babišsal semmi szín alatt nem köt szövetséget, állja a szavát. A multimilliárdos miniszterelnök-jelölt, azonban nem aggódik. „Adjunk időt az egésznek, előbb álljon fel a képviselőház, és aztán majd meglátjuk, milyen irányban mozdulnak el az egyes pártok” – fogalmazott Babiš a sajtó képviselői előtt.

Az egyetlen, aki szívesen kormányozna Babišsal, a japán származású Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) vezetője. A cseh sajtó Okamura mozgalmát szélsőségesnek minősíti. Babiš pedig ismételten kijelentette, hogy az SPD-vel nem akar kormánykoalíciót.

A választási győztes ANO elnöke azt szeretné, ha az új kormány még karácsony előtt létrejöhetne. Babiš a televízióban azt mondta: lényegében november végéig eldől, hogy többségi koalíciós, vagy kisebbségi kormánya lesz-e Csehországnak. A hatályos szabályok értelmében a választások után három kormányalakítási kísérletre van lehetőség, az első két esetben a megbízatást az államfő, a harmadik esetben pedig a képviselőház elnöke adja. A cseh sajtó az esetleges előre hozott választásokat sem zárja ki. Többségi vélemény, hogy ez végső megoldás lenne, és nagy valószínűséggel az ANO mozgalomnak kedvezne.

