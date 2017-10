Bővítette az embargós listát Moszkva

Oroszország a jövő év végéig nem engedi be területére az Európai Unióból, az Egyesült Államokból, Kanadából és Ukrajnából származó élő sertéseket és sertéshús termékeket – áll az orosz kormány pénteki közleményében. A kiterjesztett feketelistán megtalálható mások mellett Ausztrália, Norvégia, Albánia, Montenegró, Izland és Liechtenstein is.

A rendelkezés értelmében tilos ezentúl Oroszországba bevinni sertés-, bárány-, kecske-, ló-, valamint szamár- és öszvérhúsból készült termékeket, sertés-, szarvasmarha- és baromfizsírt.

A kormányközlemény szerint a lépés nem befolyásolja a kínálatot az orosz piacon.

Az orosz vezetés júliusban meghosszabbította az akkor életben lévő nyugatellenes kereskedelmi szankciókat, amelyeket az ukrajnai válságot követő nyugati büntetőintézkedésrekre való válaszként hoztak meg.

Közben az Egyesült Államokban nyomás alá helyezték a Trump-kormányzatot,

amiért az a Kongresszussal szembemenve eddig nem szigorította tovább a Moszkva-ellenes szankciókat.

A Fehér Ház most egy listát adott át a törvényhozásnak azokról a cégekről, amelyekkel megtiltanák a kereskedést. Az amerikai törvényhozók harmadik államok polgárait és vállalatait is büntetnék, ha azok „jelentős mértékben” kereskednek ezekkel a vállalatokkal.

A New York Times birtokába jutott új listán szerepelnek a vezető orosz fegyvergyártók – így a Kalasnyikov cég is -, repülőgépgyártó vállalatok és furcsa módon az orosz titkosszolgálatok és biztonsági szervezetek is.

Felkerült a listára

az utasszállító gépeket gyártó Tupoljev,

a harci gépeket gyártó Szuhoj cég is, valamint

az orosz állami fegyverexportőr vállalat.

Kérdés, hogy ez hogy hat majd ki arra az üzletre, amit az oroszok az amerikaiakkal szövetséges Szaúd-Arábiával kötöttek légvédelmi rakéták szállításáról. Elméletileg mindez azt jelentheti, hogy Washington szankciókkal fenyegetheti a Moszkvával üzletelő közel-keleti szövetségesét.

John McCain szenátor, volt elnökjelölt és mások hevesen bírálták a Trump-kormányzatot, amiért az nem lépett fel elég gyorsan az Egyesült Államok egyik „legnagyobb ellenségével” szemben – ahogy a New York Times fogalmazott.

Fehér Házi illetékesek szerint a lista még nem jelenti az újabb szankciók tényét, inkább csak a kormányzat értékelését arról, hogy mely intézmények és személyek „részei vagy működnek az orosz védelmi és hírszerzési szektor keretében”.

A hatályos amerikai törvények szerint az ilyen személyekkel vagy intézményekkel „komoly tranzakciókat folytatók” jövő év január 29-től szankciókkal sújthatók.

