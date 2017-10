Európa sem akar kimaradni az autóipari fejlődésből

Az Európai Bizottság szerint a közeljövőben jelentős térhódítás várható Európában az elektromobilitás tekintetében. A prognózis szerint az elkövetkező évtizedben az autók 25-30 százaléka tartalmaz majd olyan komponenst, amely elektromos energiára működik, 2025-től pedig évente 250 milliárd euró értékben adnak majd el akkumulátorokat villanyautókba.

„Európa számára égető probléma, hogy jelenleg nem foglalkozik ilyen akkumulátorok gyártásával,

hanem Kínából, Japánból és Koreából szállítja be az alkatrészeket” – figyelmeztetett Maroš Šefčovič az Európai Bizottság energiaunióért felelős szlovák alelnöke, a Csorba-tavi GLOBSEC Tatra csúcstalálkozón. Šefčovič szerint szükségszerű megemelni az emisszióktól mentes, elektromos vagy hidrogén meghajtású, esetleg hibrid motorral működő autók arányát. Ehhez nagy teljesítményű akkumulátorokra van szükség, melyek jelenleg szinte kizárólag import útján érkeznek Európába, ezért Šefčovič szeretné, ha az illetékesek tudatosítanák, hogy milyen stratégiai jelentőséggel bír az akkumulátorok gyártószegmense.

A brüsszeli tárgyalások során az Európai Bizottság arról döntött, hogy fokozatosan alakít ki munkacsoportokat, amelyek a gyártási folyamat egyes szakaszaira összpontosulnak. Az első szakaszban olyan gyártókra van szükség, akik a nyersanyag feldolgozásával foglalkoznak, majd cégekre, melyek üzemanyagcellák gyártására szakosodnak. Ezt követően olyan vállalatok kellenek, melyek a legyártott motorokat igazítják az egyes autótípusokhoz és ezek csomagolását végzik, végezetül pedig olyan cégek, akik a motorok és elemek újrahasznosítására szakosodnak. Az Európai Bizottság már jövő februárban szeretné bemutatni azt a cselekvési tervet, amely a szükséges lépéseket vázolja.

„Egyértelmű szándékom, hogy az ipar vegye át ezt a kezdeményezést. Szeretnénk teret adni a tárgyalásokhoz, segítünk a tudomány és kutatás finanszírozásában, segítséget nyújtunk a szabályozás kialakításában, és megadjuk az ilyen stratégiai technológiák fejlesztéséhez az állami segítség lehetőségét. A cél az, hogy 2020-ig 2,2 milliárd eurót különítsünk el a tudomány és kutatás négy területére” – hangsúlyozta a szlovák uniós biztos, aki azt is hozzátette, hogy az Európai Beruházási Bank és más intézmények is készek arra, hogy támogassák az életképes projekteket, melyekbe az ipar is szívesen befektet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!