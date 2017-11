Berlinben a koalíciós kormány megalakításáról kezdett tárgyaláson az eredeti napirendtől eltérően nem a menekültkérdést illető nézeteket próbálják egyeztetni, mert nagyobb felkészülést akarnak biztosítani a felek álláspontjának ismertetésére. A téma elnapolásában alighanem szerepet játszik a New Yorkban elkövetett iszlamista merénylet, valamint egy szír menekült pokolgépes robbantás előkészítésének gyanújával Schwerinben történt letartóztatása. Azonban borzolja a kedélyeket a menedékkérőkre fordított összeg felszökése is.

A Wiesbadenban működő központi statisztikai hivatal közzétette, hogy a múlt évben jelentősen emelkedett a menedékkérőkkel kapcsolatos állami kiadás. Míg 2015-ben ez az összeg alig haladta meg az ötmilliárd eurót, tavaly már elérte a 9 milliárd 200 milliót.

A statisztikai adatból kitűnik az is, hogy a 73 százalékos emelkedést nem a menedékkérők számának növekedése okozta, sőt ellenkezőleg, számuk tavaly negyedmillióval csökkent.

A kiadások felszökésében komoly szerepet játszik

a menedékszállások költségeinek emelkedése,

az épületek kihasználtságának visszaesése,

a 2015-ös túltelítettség miatt fellépett kiadásokat számos esetben a következő évre könyvelték el.

A számlát a szövetségi kormány, valamint a tartományok és települések fedezik, azonban a települések szövetségének elnöke szerda esti tévényilatkozatában hangsúlyozta, hogy a megnövekedett összegért a kormánynak kell állnia a sarat.

A most nyilvánosságra hozott adat alapján Németország a múlt évben átlagosan

valamivel több mint ezer eurót költött egy menedékkérőre.

Ebből az összegből fedezték elszállásolásukat, étkeztetésüket, ruházkodásukat, tisztálkodásukat valamint a havonta folyósított 135 euró zsebpénzt.

A statisztikai hivatal közleményével szinte egy időben látott napvilágot az a jelentés, amely szerint különleges rendőri bevetéssel őrizetbe vettek egy 19 év szír menekültet. A két évvel ezelőtt érkezett fiatalember az észak-kelet-németországi Schwerin egy panelházában lévő lakásán pokolgépes merénylet végrehajtásához szükséges eszközöket és vegyi anyagokat tárolt. A legfelsőbb államügyész azzal gyanúsítja, hogy szélsőséges iszlamista világnézetétől indíttatva minél több emberéletet követelő, valamint sebesülést okozó robbantást akart végrehajtani. Berlinben a belügyminiszter elismeréssel nyilatkozott a rendőri szervek éberségéről és az időben történt rajtaütéséről.

New Yorkban viszont nem sikerült elejét venni annak a merényletnek, amelyet egy 29 éves üzbég férfi tehergépkocsival hajtott végre. A berlini kormány szóvivője az Egyesült Államok elnökéhez intézett üzenetében leszögezte, hogy a Németország sziklaszilárdan kiáll Washington mellett a terrorizmus elleni küzdelemben. Az áldozatok hozzátartozói iránti együttérzést Steffen Seibert szóvivő angolul és németül fogalmazta meg. Az első híradások még azt jelentették, hogy a merényletben életét vesztette egy német turista is, ez azonban a New York-i mentőalakulattól származó félreértésen alapult.

