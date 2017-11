Öngyilkos lett a kirúgott miniszter

Immár halálos áldozata is van a brit politikai elitet érintő szexuális és zaklatási botránynak. Walesben holtan találták a tartomány autonóm kormányzatának egyik volt tagját, akit nem részletezett zaklatási vádak miatt néhány napja felmentettek.

Valószínűleg öngyilkos lett Carl Sargeant volt walesi miniszter, akit néhány napja „sokkoló és aggasztó”, a magaviseletével összefüggő vádak miatt mentettek fel.

A vádak az országos parlamentben nyíltan hangoztatott és botrányt kavart szexuális zaklatásokkal, illetve pontosan nem körülírt, de etikátlannak tartott magatartással függhettek össze.

A volt walesi miniszter családja azt mondta, „nem lehet szavakkal leírni, mennyire összetörtek” és hogy elvesztették „azt a ragasztót, ami egybentartotta őket”.

A brit Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn „borzalmasnak”, helyettese „leírhatatlan tragédiának” nevezte Sargeant halálhírét.

Kérdés, hogy a volt miniszterről kiderül-e, hogy valóban etikátlanul viselkedett-e, sőt talán súlyosnak minősülő tetteket is végrehajtott-e.

A múlt héten a Walesi Önkormányzat Első Minisztere, Carwyn Jones „eltávolította” beosztottját a kabinetből, miközben Sargeant azt mondta: független vizsgálatot akar, amivel „tisztázhatja magát és megvédheti a nevét”. A vele kapcsolatos állításokat eddig nem hozták nyilvánosságra.

Leváltásakor Sargeant azt is közölte, hogy „sokkolta és felzaklatta”, hogy állításokat fogalmaztak meg vele szemben, amelyek „részleteit azonban még nem hallotta”.

Ebben a helyzetben „jobb félreállni” – ismerte el, de hozzátette, „várja a pillanatot, amikor visszatérhet a kabinetbe, miután tisztára mosta a nevét”. Carl Sargeant 2003-tól volt a Walesi Regionális Parlament képviselője és tavaly nevezték ki Közösségi és Gyermekügyi Miniszternek.

Előzőleg újabb részletek kerültek napvilágra Sir Michael Fallon volt brit védelmi miniszter lemondásáról, akiről korábban csak annyi volt ismert, hogy megérintette egy női riporter térdét. Egy másik, fiatal újságíró nő azt állította, hogy az ex-miniszter egy 2003-as ebéd során „rávetette magát és szájon akarta csókolni”.

Panaszt tett ellene a tavaly miniszterelnökségért ringbe szállt alsóházi elnök, Andrea Leadsom is, aki szerint Fallon sikamlós megjegyzéseket tett feléje. Theresa May miniszterelnök ezután rendelte magához beosztottját a múlt héten, és Fallon két és félórán belül lemondott.

May így egy fontos szövetségest vesztett el, de most a miniszterelnökhelyettes miatt is fájhat a feje. Damian Greent egy magasbeosztású rendőr azzal vádolta meg, hogy „extrém pornográfiát” talált a számítógépén egy vizsgálat során. Egy másik vád szerint 2015-ben megpróbált kikezdeni egy női konzervatív párti aktivistával. A miniszterelnökhelyettest – aki tagadja a vádakat - kedden meghallgatta a Kormányhivatal vizsgálóbizottsága.

Közben a brit közszolgálati médium, a BBC is saját szexbotránnyal küzd. A hirtelen megugrott panaszok nyomán a cég jelenleg 25 zaklatási ügyben folytat belső nyomozást.

