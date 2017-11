Megéri a karácsonyt a Brexit-kormány?

Hatalmas nyomás alá került a brit konzervatív kormány, miután rövid időn belül egy második miniszter is lemondott. A nemzetközi fejlesztési és segélyezési tárca vezetője azért távozott, mert izraeli nyaralásán több találkozót is tartott kormányilletékesekkel, de úgy, hogy saját kabinetjének nem számolt be erről.