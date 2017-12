Kozák Danuta a sok munkában hisz, hogy újabb álma teljesüljön

Bár már javában edz, kislánya júniusi születése után nem számít könnyű idényre Kozák Danuta. Az Újpest ötszörös olimpiai bajnok kajakozója az InfoRádiónak adott karácsonyi interjúban nem titkolta, hogy különleges hangulatú ünnepre készül Zorával és edző-férjével, Somogyi Bélával. A jövő évi céljairól egyelőre óvatosan beszél, de továbbra is az 500 méteres számokra összpontosít majd.

Hol jár a felkészülésben?

A téli alapozó időszak közepén tartunk. Az úszás, a futás és a kondizás az alappillére az edzéseknek ilyenkor, ezekben próbálok minél jobb lenni. Még hosszú téli munka van hátra.

Hol száll vízre jövőre?

Úgy néz ki, hogy Portugáliába megyünk meleg égövi edzőtáborba. Nem igazán várom az első utat a babával, de remélem, hogy minden rendben lesz. Portugáliában minden megvan, ami a nyugodt edzőtáborozáshoz kell, és remélem, az időjárás is kedvező lesz. Hazatérve Szolnokon folytatom majd a munkát.

Mennyire változott meg az élete gyermeke születésével?

Bizonyos dolgok jelentősen átalakultak, más viszont nem változott. Naponta kétszer edzem, de emellett Zorával töltöm az időt.

Mennyire tölti fel, hogy családi közegben tölti a mindennapjait, az edzések közötti időt?

Van, amikor nagyon feltölt, és jó érzés, de amikor fáradt vagyok, akkor nehéz Zorának is megfelelni. Ez ugyanakkor édes teher, gondolom, hogy minden anyának ez a sorsa.

Másként áll hozzá az edzésekhez?

Rio után volt egy évem felkészülni és pihenni. Nagy kedvvel vágtam bele a munkába, de nem könnyű. Nehéz lesz a visszatérés mentálisan és fizikálisan is, de remélem, hogy jövőre meg tudom ugrani azt a szintet, amelyet a férjemmel megálmodtunk.

Mi ez az álom, a válogatottba való visszakerülés vagy az, hogy a legjobb legyen?

Ezt majd elárulom, ha teljesül. Sok munkát kell elvégezni azért, hogy sikerüljön.

Mennyire tartotta a kapcsolatot a csapat többi tagjával?

A négyes tagjaival kapcsolatban álltunk. Végigkövettem Szabó Gabi nehéz idényét, többször beszéltünk, meglátogatta Zorát is, ahogy Fazekas-Zur Kriszta is. Csipes Taminak is drukkoltam, hogy minden rendben menjen a szülésnél.

Tudta követni a nyári világversenyeket?

A vb-t félszemmel néztem, csak a női számokra figyeltem, de az Eb eseményeit követtem.

Hogyan tekint az utódokra, utódjelöltekre, akik idén jól szerepeltek a válogatottban?

Figyeltem a menetelésüket. Kíváncsi leszek, hogy jövőre is mindenki hozza-e ezt a formát. Voltak feltörekvő újoncok és régi emberek, akik a csúcsra törtek. Jövőre is lesznek visszatérők, köztük én is. Várom már, hogy hogyan alakul a következő idény.

Ötszörös olimpiai bajnokként kaphat plusz tiszteletet?

Így könnyű lenne versenyeket nyerni, de nem számítok erre, a vízen nincs ilyen tisztelet.

Mely számokra koncentrál?

Egyelőre minden nyitott. Az 500-as számok a kedvenceim továbbra is, azokon van a hangsúly.

Ez lesz az első karácsony, amelyet a férjével és a kislányával együtt ünnepelhet. Hogyan készül?

Hosszú évek óta először fát állítunk, és már kiválasztottuk a díszeket is. Várjuk, hogy odaadhassuk Zorának az első ajándékát. Bízom benne, hogy nagyon jól fog sikerülni.

