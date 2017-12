Van megoldás, ha késik az ajándék

Ha sok a késés a weben vett ajándék kiszállításában, el lehet állni átvétel előtt is és gyorsan mást venni. Előnye is lehet az utolsó napok ajándékvásárlásának.

Egyre népszerűbb az online vásárlás, a webáruházak az ajándéknak szánt termékek döntő részét ki is szállítják időben, vagy némi – általában előre jelzett – késéssel. A munkaerőhiány azonban a futárcégeket sem kíméli, attól függetlenül, hogy a webáruház saját maga, esetleg futárszolgálat vagy a posta segítségével juttatja el a weben vásárolt portékát.

Előfordul, hogy a szerződés szerinti határidőre nem jön meg az ajándék, és a vásárló bizonytalanul várja, megérkezik-e időben a csomag. Ha a késés már nagyon hosszúra nyúlt, a webáruház telefonos ügyfélszolgálata nem érhető el, és az elektronikus levélre sem válaszolnak, érdemes mérlegelni az elállás lehetőségét – hívta fel a figyelmet a Blokkk.com.

Elállási jog

A vásárlók többsége ismeri a 14 napos elállási jog intézményét, de úgy értelmezik, hogy az áru átvételét követően kezdődik ez az időszak. A jog azonban ennél több lehetőséget ad a vásárló kezébe. Az erre vonatkozó kormányrendelet nem csak azt mondja ki, hogy a vásárló a weben rendelt termék átvételének napjától számított 14 napon belül élhet az elállás jogával.

A jogszabály szerint a vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha ez az időszak még alaposan meg is nyúlik a kiszállítás elhúzódása miatt, érdemes lehet mérlegelni ezt a lehetőséget is.

Az elállási nyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie, de a jogszabály mellékletében található mintadokumentum segíthet megfelelni a követelményenek. A webáruház is felkínálhatja honlapján egy elektronikus megoldással az elállási jogot, de ebben az esetben haladéktalanul vissza is kell igazolnia a nyilatkozat beérkezését tartós adathordozón, amely lehetővé teszi az adatoknak a tartós tárolását. Ilyen lehet a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze, vagy akár az elektronikus levél is. Fontos azonban, hogy

az ügylet – vagy esetleges jogvita, kérdés, panasz – lezárásáig nem szerencsés kitörölni az elküldött és a kapott elektronikus leveleket.

Előfordul, hogy a webáruház arra hivatkozott, hogy ő átadta a csomagot a futárszolgálatnak, így nem tehet semmiről. Ehhez a vásárlónak azonban semmi köze, vele szemben a webáruház felel.

A pénz sorsa

Elállás esetében a már előre kifizetett pénz visszajár, a kiszállítási költséggel együtt. Jobban jár elállás esetében az, aki csak a helyszínen vagy átvételi ponton vállalta az ellenérték kifizetését, hiszen ilyenkor nem kell csinálnia semmit, az elállás tényének bejelentésén túl. Ha előre fizetett, a webáruháznak 14 napja van arra, hogy visszaadja a pénzt, de a 14 nap az elállás bejelentésének tudomásszerzésétől számít.

Az elállási szabály szerint, ha a vásárló már átvette a portékát, a bejelentéstől számított 14 nap áll rendelkezésre a visszajuttatásra. A visszaküldés költsége már a vásárlót terheli – kivéve, ha a webáruház előzetesen vállalta a visszaszállítást. A webáruház ugyanakkor addig nem köteles fizetni, amíg vissza nem kapja a termékét, vagy a vásárló nem igazolja egyértelműen a visszaküldés tényét (visszafelé is késhet a posta).

Az utolsó három nap előnyei

Egyes boltok az ünnep előtti utolsó pillanatokban akciót hirdetnek. Az előrelátó vásárlók számolnak is ezzel, persze nem biztos, hogy azt értékelik le, amit a fogyasztó már korábban kinézett magának.

A jótállásos áruk – javarészt tízezer forintnál drágább műszaki cikkek vagy bútorok – esetében létezik a három napos cserejog: a vásárlástól – vagy üzembe helyezéstől – számított három munkanapon belül csereigényt lehet érvényesíteni, ha a termék meghibásodott. Ez azt jelenti, hogy a szombaton vagy vasárnap vásárolt meghibásodott kötelező jótállásos termék cseréjét december 27-én kérni lehet.

