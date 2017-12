Rendhagyó az idei karácsony

„Karácsonyt sokan azt gondolják, hogy december 24-én ünnepeljük, holott igazság szerint karácsony napja december 25-én van”

– mondta Monostori László, a Szent Margit plébánia papja az InfoRádiónak.

Azt is elmesélte, a legnagyobb ünnepeknek előestéjük is van, ezért előző este már elkezdték az ünneplést. A karácsony megünneplése egyben Jézus Krisztus születésnapjának a megünneplése, bár megközelítőleg sem tudjuk, hogy pontos mikor is született meg Jézus, ez csak később a 4. századtól alakult ki – mondta Monostori.

A karácsonyi ünnep alapvetően egy pogány ünnepből ered, ugyanis nem sokkal a téli napforduló után tartják, amikor a nappalok egyre világosabbak lesznek. Az ókori Rómában és máshol a világban ilyenkor ünnepelték a „legyőzhetetlen napot” és ezt a pogány ünnepet „keresztelték meg” a Krisztus-követők, hogy a világosság maga Jézus – mondta Monostori László.

Kifejtette, idén a karácsony különleges lesz, mivel a lehető legrövidebb volt az adventi időszak, (az utolsó adventi vasárnap mindig a 25-e előtti vasárnap, amely viszont idén 24-ére esik) így december 24-én délelőtt adventi miséket, délután és este pedig a karácsonyi szertartásokat fognak megtartani. A délutáni órákban pásztorjátékok is lesznek – például az Árpád-házi Szent Margit templomban, ahol délután négykor 50 gyerek elődsásával elevenedik meg a pásztorjáték.

Este tizenegykor nyílnak meg újra a templomok, majd elkezdődnek az éjféli szentmisék, amiket – a német nyelvterületektől vagy Közép-Európától eltérően – a világon máshol éjszakai miséknek hívnak.

„Érdekesség, hogy például Ferenc Pápa a Vatikánban sem éjfélkor, hanem már korábban, este tízkor szokta megkezdeni az ünnepi szentmisét”

– tette hozzá.

