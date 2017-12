Kicsi, de fontos trükkök az ünnepi ételsorokhoz

Keressük az arany középutat

Nem kell lemondani a desszertekről, nehéz is lenne, mert az édes íz kedvelése velünk született tulajdonságunk - mondta a dietetikus. Szűcs Zsuzsanna hozzátette, nem kell bűntudatot érezniük egy kis édesség elfogyasztása után, ha betartunk néhány egyszerű szabályt, az ünnepek alatt is.

Ne adjuk fel a napi többszöri étkezést!

Ne szűkítsük le a napi étkezéseink számát egy vagy két nagyra, a legjobb a napi 4-5, de kisebb étkezés. Ha ugyanis egész nap a nagy karácsonyi ebédre vagy a szilveszteri vacsorára készülünk, és előtte nem eszünk semmit, egészen biztosan jóval többet eszünk, mintha nem hagytunk volna ki étkezéseket. Különösen fontos, hogy az ünnepek alatt se aludjuk át és ne maradjon el a reggeli! A főétkezések – reggeli, ebéd, vacsora – közé beiktatott tízórai és uzsonna egyenletessé teszi a vércukorszintünket és megakadályozzák azt is, hogy a következő főétkezésig túlzottan megéhezzünk, így a kelleténél többet együnk vagy ellenőrizetlenül nassolni kezdjünk.

Kevesebb cukor is elég

Érdemes a receptben meghatározott cukormennyiséget kicsit csökkenteni, kevesebbel is finom lesz az édesség, gyömbérrel, vaníliával vagy más karácsonyi fűszerrel ízesíthetjük. Egy idő pedig hozzászokunk, hogy kevesebb is elég.

Csökkentsük a zsírtartalmat!

Az édességekben gyakran nemcsak a cukor sok, hanem a zsírtartalom is magas. A vajjal, margarinnal, krémsajttal kikevert, tejszínes, zsírban gazdag krémek helyett használjunk soványabb alternatívát, például lekvárt, zsírszegény tejjel készült pudingot vagy sovány túrót. Csokoládéból a magasabb kakaótartalmút válasszuk! Vajas, tejszínes édességek helyett, ha lehet, válasszunk inkább gyümölcsös, tejes (pl. túrós) desszertet.

Mikor és hányszor?

Bár az ünnepek alatt ez komoly kihívás, próbáljuk meg, hogy legfeljebb heti 2-3 alkalommal eszünk édességet, lehetőleg a főétkezések után, amikor - nagy valószínűséggel - már nem fogjuk túlenni magunkat belőle. Azért persez uzsonnára is lehet enni a gyümölcsön és pár szem olajos magon kívül egy kis édességet, de lehetőleg ilyenkor is olyat válasszunk ami tejtermékkel és/vagy gyümölcsökkel készült. 2-3 szaloncukor is beleférhet, de legyünk tudatában, hogy az is egy kisétkezésnek felel meg.

Nem csak az édességeknek magas a kalóriatartalma!

Nagyon sok kalória van az alkoholban is, különösen a tejszínes likőrökben, a töményekben, az égetett szeszekben és a szezon kedvencében, a forralt borban. De az egyébként egészséges táplálkozásba kis mennyiségben illeszkedő natúr olajos magvak és aszalt gyümölcsök kalóriatartalmára is ügyelni kell, nem mindegy, mennyit eszünk belőlük!

A társaság nem egyenlő az evéssel!

A szeretteinkkel való együttlét, a baráti beszélgetések önmagukban is kellemessé és meghitté teszik az ünnepet, nem kell közben folyamatosan enni.

Mozduljunk meg!

Legalább naponta egy kiadós séta, korizás vagy hógolyózás erejéig mozduljunk ki, hogy legalább az elfogyasztott sokból némi kalóriát elégessünk - ajánlotta Szűcs Zsuzsanna dietetikus.

