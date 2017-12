Az egyházak szerepéről beszéltek a történelmi egyházak vezetői - napinfo

Az ünnepek alatt is hívható a lelkisegély-szolgálat. Európa tízezer menekültet fogad be jövőre Líbiából

Karácsonykor nem csak öröm van a világban - fogalmazott Erdő Péter bíboros, prímás az az ünnep alkalmából. Az esztergom-budapesti érsek szerint a keresztények hite abban teljesedik ki, hogy az emberrel sorsközösséget vállaló Isten szeretete erősebb, mint a halál, ez az, ami a kereszténységet optimista világnézetté teszi. Hangsúlyozta: a karácsonyi örömhír feladat is: a beteg, magányos vagy éppen utolsó napjaikat élő emberek is joggal tartanak számot a szeretetre. A bíboros beszélt arról is, hogy miközben vannak Európában a keresztény ünnepeket és szimbólumokat érintő konfliktusok, újabban látszik egy ezzel ellentétes folyamat is.

Az ünnep nem feladat, amit el kell végezni, hanem ajándék, amit el kell fogadni, részesedés, amit hagyni kell megtörténni - fogalmazott a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke karácsony alkalmából. Bogárdi Szabó István szerint ünnepeink kereskedelmi megszállása egyfajta megfelelési kényszert eredményez. A reformáció emlékévét összegezve kiemelte: szép és jó volt, hogy a többségében nem protestáns magyar társadalomnak magyarázhatták el, hogy mi a protestantizmus.

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke szerint olyan egyházra van szükség, amely nemcsak az ünnepnapokon látszik, hanem képes jelen lenni az emberek hétköznapi életben. Az egyházak médiaszerepléséről szólva úgy fogalmazott: az egyháznak meg kell tanulnia úgy beszélni a médiában, hogy egyszerre legyen figyelemfelkeltő, érthető és egyértelmű a hívek és a kívülállók számára. Fabiny Tamás hangsúlyozta: az ünnep mindig esélyt ad az emberek megszólítására. Az egyházon belüli konkrét, sürgető feladatként a lelkészi életpályamodell kialakítását említette.

Fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek a karácsonyra a Vatikánban, ahova hívők és turisták tízezreit várják a következő napokban. Mivel december 24. ma vasárnapra esik, délben Ferenc pápa Úrangyala-imádságot mondott a pápai paloták Szent Péter-térre néző ablakából. Szenteste a katolikus egyházfő bíborosok, püspökök és papok közreműködésével mutat be misét a Szent Péter bazilikában. December 25-én délben Ferenc pápa karácsonyi beszédet mond, amelynek témája szokás szerint a béke lesz, majd Urbi et Orbi áldást ad Róma városára és az egész világra.

Karácsonykor is éjjel-nappal hívható a telefonos lelkisegély a 116-123-as számon. Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke elmondta: van, aki csak beszélgetni szeretne ilyenkor és olyanok is akadnak, akik nem csak a bánatunkat, hanem az örömüket is szeretnék megosztani, vagy megköszönni a lelkisegélynyújtók év közbeni segítségét. Havonta több mint 10 ezer hívás érkezik a szolgálatokhoz.

Franciaországban a biztonsági erők százezer tagját mozgósították mától (vas) attól tartva, hogy a karácsonyi ünnepek alatt szélsőségesek terrortámadást követhetnek el. A pótlólagos biztonsági intézkedés elsősorban a karácsonyi vásárokra, bevásárlóközpontokra, vallási épületekre, a tömegközlekedésre és a turisták által látogatott helyekre összpontosít. Decemberben már hasonló rendelkezés lépett életbe a hanuka idején, illetve érvényes lesz januárra az ortodox karácsony idejére is.

A szükséghelyzetekben, terrortámadások, katasztrófák idején mások életét mentők hősiességét méltatta karácsonyi üzenetében a brit kormányfő. Theresa May külön megemlítette a sürgősségi szolgálatok tagjainak helytállást a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházban kitört júniusi tűzvészben, valamint a manchesteri és a londoni merényletek után. Hangsúlyozta: Nagy-Britanniának megerősített elkötelezettséggel kell fellépnie minden vallás követőinek szabadságáért, azért, hogy mindenki békében és biztonságban gyakorolhassa hitét. A miniszterelnök azt kérte, a britek emlékezzenek meg mindazokról, akiknek a világ más részein nem adatott meg a szabadság.

Európa tízezer menekültet fogad be Líbiából jövőre. Az olasz belügyminiszter a La Republica olasz napilapnak adott évzáró interjújában azt mondta: a menekültek az erre a célra kialakított humanitárius folyosókon érkeznek majd, a Róma és a líbiai nemzeti egységkormány közötti megállapodás értelmében, a nemzetközi szervezetek együttműködésével. Marco Minniti kiemelte: ezzel várhatóan nem érkezik majd több migránsokkal teli csónak Európa déli partjaihoz, mert a veszélyes tengeri átkelést humanitárius folyosók váltják fel. A menekültek csoportjait pedig repülőgépekkel viszik majd a befogadó európai országokba.

