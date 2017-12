Idén 208 törvényjavaslatot fogadott el az Országgyűlés - a nap hírei

A nemzetgazdasági tárca előrejelzése szerint a következő években is kiegyensúlyozott, dinamikusan bővülő és fenntartható pályán lesz a gazdaság. A 2017 és 2021 közötti időszakra kiadott prognózis azt írja: mindemellett stabil lesz a költségvetés, folyamatosan csökken az államadósság és magas lesz a foglalkoztatottság.

Hatékonysági fordulatot tart szükségesnek a Költségvetési Tanács elnöke. Kovács Árpád a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy saját erőből, uniós források nélkül nagyjából 2,5 százalékkal képes bővülni a magyar gazdaság, szerinte ezt kell felvinni legalább 3,5 százalékra. Hozzátette: az Európai Unióból nagyjából annyi pénz érkezik az országba, amennyit a pénzpiacról felvett adósság után kamatra fizetni kell.

A családügyekért is felelős államtitkár szerint a diákhitel elengedése egyelőre csak az édesanyákra vonatkozik a jövő évtől, azt még nem tudni, ki tudják-e terjeszteni az édesapákra is. Novák Katalin beszélt a jövő évi családtámogatási változtatásokról is. Megemlítette a diplomás gyed kedvező változásait, a jelzáloghitelesek fokozottabb támogatását, a diákhitel elengedésének lehetőségét, a bölcsődefejlesztési program folytatását, valamint az úgynevezett Köldökzsinór program elindulását is. Emellett bővülnek a lombikprogram hozzáférési lehetőségei is.

Már csak vasárnapig választható a kisadózók tételes adója és a kisvállalati adó, ha a cég már január elsejétől élni szeretne a kedvezményes adózási módok, illetve az alanyi áfamentesség előnyeivel. A nemzetgazdasági tárca közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy ehhez december 31-én éjfélig az erre vonatkozó nyilatkozatot el kell juttatni az adóhivatalnak.

Az idén összesen 208 törvényjavaslatot fogadott el az Országgyűlés; 18 százalékkal kevesebbet, mint 4 évvel korábban, ugyanakkor ötödével többet, mint 2009-ben. A 2017-ben elfogadott indítványok közül 56 hozott létre új törvényt, míg 152 alkalommal változtattak már meglévő jogszabályokon. Az összesen 86 ellenzéki határozati javaslatból egyet sem fogadott el a Ház.

A Jobbik azt javasolja, hogy a nyugdíjas szülők, nagyszülők is részesedhessenek gyermekeik adóbefizetéséből. Az ellenzéki párt álláspontja szerint az a cél, hogy aki több gyermeket hozott a világra, az az ő jövedelmükből is a nyugdíjat kiegészítő összeghez jusson. Az elképzelés részleteit azonban később dolgozzák ki a szakértők.

Jövőre 9 hosszú hétvégére lehet tervezni, ugyanakkor lesz 6 olyan szombat is, amely munkanapnak számít. Az év rögtön egy 3 napos hétvégével kezdődik, és ilyen lesz még a május elseje, a pünkösd és augusztus 20-ika is. 4 szabadnap lesz március 15-e és október 23-a és mindenszentek körül, valamint húsvétkor, karácsonykor idején. A hosszú hétvégék miatt ugyanakkor több szombat munkanap lesz.

Szabálytalan kedvezmények miatt 10 millió forintra bírságolta az Allianz Hungária Biztosítót a Magyar nemzeti Bank. A jegybank arra kötelezte a társaságot, hogy január elejétől változtassa meg jelenleg érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifáját.

Már csak december 31-ig lehet fizetni a régi húszezer forintosokkal, mert a Magyar Nemzeti Bank az év végén bevonja azokat. A be nem cserélt régi húszezreseket a bank- és postafiókokban még 3 évig, az MNB lakossági pénztárában pedig 20 évig lehet díjmentesen átváltani azonos címletű törvényes fizetőeszközre.

Áremeléssel oldaná meg a jelenlegi fővárosi taxishiányt az iparkamara. Dudás Zoltán, a BKIK közlekedési osztályának vezetője az InfoRádióban azt mondta: a testület már javaslatot tett a fővárosnak a tarifa felülvizsgálatára és meg is kezdődtek az egyeztetések.

Januártól időpontfoglalásra mennek a kéményseprők a családi házakhoz. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az M1-en elmondta: a lakók interneten, telefonon, vagy a személyes ügyfélszolgálatokon foglalhatnak számukra alkalmas időpontot a kéményseprésre. Az ingyenesség jövőre is megmarad.

Elhunyt Kálmán Alajos kémikus. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 82 éves volt. Szűkebb tudományterülete a krisztallográfiai szerkezetkutatás volt.

Szerbiában egyre jobban terjed a kanyaró, és már halálos áldozata is van a járványnak. Belgrádban egy 20 éves férfi halt bele a betegség okozta szövődményekbe. Októberig 12-en, azóta viszont már több mint 600-an betegedtek meg. A belgrádi városi közegészségügyi intézet november elején figyelmeztetett a kanyarójárvány veszélyére, de az országban azóta sem hirdettek járványhelyzetet.

Lezárult az eddigi legnagyobb létszámú fogolycsere Kijev és a Donyec-medencei szakadárok között a kelet-ukrajnai Horlivka település közelében. Helyi hírportálok szerint a luhanszki szakadárok már átadtak az ukrán félnek 16 embert, akikért cserébe 75 foglyot kaptak. Az előzetes megállapodás szerint Kijev összesen 306 embert ad át a szakadároknak 74 általuk fogva tartottért cserébe.

Japánban megadta a végleges engedélyt a TEPCO vállalatnak két atomreaktora újraindítására az atomenergia-ügyi hivatal. A két reaktor újraindítása még évekig eltarthat, mert a vállalatnak a helyi hatóságok hozzájárulását is be kell szereznie. Jelenleg mindössze 5 japán atomreaktor üzemel Japánban, szemben a fukusimai szerencsétlenség előtti 54-gyel.

Bevásárolja magát a svéd Volvo teherautógyárba is a kínai Geely, amely a Volvo személyautókat gyártó cégében már tulajdonos. 8,2 százaléknyi Volvo AB részesedést vásárol meg, amihez 15,6 százaléknyi szavazati jog tartozik. A Geely a 10 legnagyobb kínai autógyártó egyike: 17 autógyára van, ebből 8 külföldön.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!