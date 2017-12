Nem csak a szerencse miatt fontos a lencse

Célszerű lenne a két ünnep között könnyebb, mértéktartóbb ételeket fogyasztani és pótolni a folyadékot, hogy a bélrendszer megterhelt állapota kicsit könnyebb helyzetbe kerüljön – mondta Kubinyi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Célszerű a napi ajánlott kalóriamennyiséget betartani - ez felnőtteknek körülbelül 2000-2200 kalóriát jelent -, és ezt is minél változatosabban és könnyebb ételekből összeállítani.

A lencse több szempontból is egészséges étel, így nem csak pénzt hoz a házhoz, ha sok lencsét eszünk újévkor, hanem egészségesebben is kezdjük az évet. A szakember szerint a lencse úgynevezett nem teljes értékű fehérjét tartalmaz (a minden szükséges aminosavat és összetevőt tartalmazó fehérje a húsokban található), magas a rosttartalma, továbbá B1- és B2-vitaminok mellet kálium és magnézium is megtalálható benne. „A babona mellett ezeket a nagyon fontos táplálkozási, élettani tulajdonságait is jó ha tudjuk, ismerjük” – tette hozzá.

Az alkohol bevitele szintén jelentősen megnő az ünnepek alatt. Kubinyi Jolán hangsúlyozta:

szilveszter éjjelén se kínáljuk a gyerekeket alkohollal, és figyelni kell arra is, hogy az idős emberek csupán egy-egy pohár pezsgőt fogyasszanak.

Azon túl, hogy az alkohol sok kalóriát tartalmaz, ha nagy mennyiségű alkoholt fogyasztunk – legyen az idős ember vagy akár fiatalabb is –, akkor a dehidratáció állapotába kerül a szervezet, és ez komoly következményekkel járhat – magyarázta Kubinyi.

