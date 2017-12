Tartalékból fizeti a kormány a 4-es metró miatti uniós büntetést - a nap hírei

Tartalékot képez a jövő évi költségvetésben kifizetésére a kormány a 4-es metró építésekor történt szabálytalanságok miatt várható uniós büntetés. Az Európai Csalás Elleni Hivatal megállapítása szerint a 4-es metró beruházásban 166 milliárd forintos csalás történt, emiatt Magyarországnak várhatóan 59 milliárdot kell visszafizetnie az Európai Uniónak. A nemzetgazdasági miniszternek márciusig kell tartalékot képeznie úgy, hogy a kötelezettség ne érintse az oktatási, szociális, egészségügyi és családpolitikai forrásokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint a kormány az elmúlt években megteremtette a méltó, tisztességes idős kor feltételeit. Rétvári Bence elmondta: jövőre további 3 százalékkal, átlagosan havi mintegy 4 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak. Hozzátette: az idősek illetménye 2018-ban már 28,5 százalékkal haladja meg a 2010-es szintet, a nyugdíjak vásárlóértéke pedig mintegy 10 százalékkal múlja majd felül a 8 évvel korábbit.

A fideszes családpolitika teljes kudarcának tartja az LMP azt, hogy már minden hatodik magyar gyermek külföldön születik, miközben Magyarországon 2017-ben 1,2 százalékkal csökkent a születések száma. Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki párt szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy 2010 óta 92.500 külföldön született gyermek hazai anyakönyvezését kérték, ami gyakorlatilag egyévnyi magyar születésszámnak felel meg. Az LMP-s politikus hangsúlyozta: pártja többkulcsos adórendszerrel, a családi pótlék jelentős emelésével, a kedvezmények bővítésével, illetve új otthonteremtési programmal hozná haza a fiatal családokat.

A Földgázszállító Zrt. veszi meg 34 milliárd forintért a magyar-szlovák gázvezetéket működtető Magyar Gáz Tranzit Zrt. üzletágát, illetve az értékesítés lezárása után a cég 100 százalékos állami tulajdonrészét. A tranzakciót ellátásbiztonsági szempontok indokolják.

Az Egyesült Államokból Bahreinbe tartó utasszállító miatt riasztották a honvédség Gripen vadászgépeit. A repülő 10 óra 29 perckor Szlovákia felől lépett be Magyarország légterébe. Nem tért el a repülési tervtől, de nem vette fel a kapcsolatot a polgári légi irányítással. Az azonosítás után a Gripenek visszatértek a kecskeméti repülőbázisra.

A Reuters értesülése szerint orosz tankerek többször is kőolajjal látták el Észak-Koreát. A hírügynökség forrásai hangsúlyozzák: a Biztonsági Tanács állandó tagja, a vétójoggal rendelkező Oroszország ezzel megsértette az ENSZ szankcióit, amelyeket korábban Moszkva is jóváhagyott. Arra nincs bizonyíték, hogy az orosz és észak-koreai tankerek közötti üzemanyag-áttöltésről az orosz állam is tudott. Az orosz hatóságok nem kommentálták a Reuters értesüléseit, a szankciók megsértésével vádolt egyik hajó tulajdonosa pedig tagadott.

Oroszországban a legfelsőbb bíróság helybenhagyta a központi választási bizottság döntését arról, hogy Alekszej Navalnij nem indulhat a márciusi elnökválasztáson. A választási hatóság hétfőn arra hivatkozva utasította el az ellenzéki politikus bejegyzési eljárásának megkezdését, hogy gazdasági bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A Vlagyimir Putyin elnök legfőbb ellenlábasának számító Alekszej Navalnij a voksolás bojkottálására szólította fel az orosz választópolgárokat.

Oroszországban elfogták a szentpétervári robbantás gyanúsítottját. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat csak annyit közölt, hogy a feltételezett elkövető valószínűleg egyedül tervelte ki és hajtotta végre a bűncselekményt. Hírügynökségi értesülés szerint a gyanúsított egy 35 éves helyi kábítószer-függő férfi. A Szentpétervár egyik szupermarketjének csomagmegőrzőjénél szerdán végrehajtott merényletben 18 ember sebesült meg.

Elhunyt Szalay Gyöngyi hétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes párbajtőröző; 49 éves volt. A Balaton Vívóklub alapítója, vezetője egy tapolcai rendezvényen lett rosszul. Szalay Gyöngyit a helyszínen és a mentőautóban is újraélesztették, majd helikopterrel a veszprémi kórházba vitték, de életét már nem tudták megmenteni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!