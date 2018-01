Riasztó jelek Magyarországon

Az alkoholfogyasztással összefüggő balesetek voltak többségben a mentők szilveszteri, újévi riasztásai között - mondta az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Sokan vannak, akik szilveszterkor nem tudják hol a mérték, és

riasztó, hogy nemzetközi szinten és Magyarországon is egyre több köztük a fiatalkorú - jegyezte meg Győrfi Pál.

Szilveszterkor jellemzően háromezer körüli riasztást kapnak a mentők országszerte, idén ez a szám 3100-nál is több volt. Az esetek között volt szülés, újraélesztés, és több közúti balesethez is riasztották a mentőket. Ezek mellett idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt, melyekben könnyebben, de gyermekek is sérültek - mondta.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!