Török Gábor: Gyurcsány lehet a befutó

Mai tudásunk alapján nem lehet kérdés, hogy a Fidesz nyeri-e a választást, a győzelem mértéke azonban nagyon is - nyilatkozta Török Gábor. A politikai elemző szerint ellenzéki oldalon Gyurcsány Ferenc áll a legközelebb a saját politikai céljai eléréséhez.

A politikai elemző szerint nagyon nem mindegy, hogy kétharmada lesz, abszolút vagy esetleg csak relatív többsége. Olyan léptékű a Fidesz előnye négy hónappal a választás előtt, hogy nem tudom elképzelni, hogy bármely párt listán megelőzze. Az egyéni választókerületek egy jelentős részében viszont egyáltalán nem lefutott a választás. Ha igaz az, hogy a kormány maradását és a kormányváltást akarók tábora közel azonos nagyságú, akkor a választókörzetek egy részében ma is többségben vannak azok, akik a Fidesz bukását akarják. Ha az ellenzék erre létre tud hozni valamilyen koordinált jelöltállítási struktúrát, vagy a kormányváltást kívánó választók egy része maga elvégzi a feladatot, és pártszimpátiája ellenére kiválasztja a legesélyesebb ellenzéki jelöltet, akkor itt még lehet meglepetés, előfordulhat, hogy a Fidesz megnyeri ugyan a választást, de nem lesz a sokak által jósolt kétharmada, vagy akár még abszolút többsége sem. 20 körüli egyéni választókerület elvesztésével oda a kétharmad, 40 körüli mandátummal pedig az abszolút többség is veszélybe kerülhet, ez óriási tét, a Fidesz számára is.

Arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferenc túléli 2018-at, Török Gábor így felelt: "Szerintem 2018 a politikájának egyik dicsőséges állomása lesz, mert a választás estéjén valószínűleg azzal állhat fel, hogy egy parlamenti frakcióval rendelkező párt elnöke, amely ráadásul még a nagy rivális MSZP-hez is mérhető, és eljöhet az ideje abból a szempontból, hogy végre a parlamentben frakcióvezetőként a miniszterelnökkel ütközhet. Az ő szempontjából csak remélni lehet, hogy a miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják... Ha megnézzük, melyik ellenzéki politikus milyen célt tűzött ki, ma Gyurcsány áll a legközelebb a saját politikai céljai eléréséhez."

