Péterfalvi Attila: a Facebook és a Google sem menekülhet

Az új uniós adatvédelmi szabályok miatt a kis- és középvállalkozásoknak jelentős adatvédelmi befektetéseket kell végrehajtaniuk, és fennáll annak a kockázata is, hogy a konkurenciaharcban is felhasználják az adatvédelmi incidenseket - mondta Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke az Inforádió Aréna című műsorában.

Május 25-től idehaza is alkalmazni kell az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletét. Péterfalvi Attila azt mondta, reméli, hogy az adatkezelők túlnyomó többsége felkészült erre.

"A rendelet közvetlenül is segíti az érintetteket, hogy meggyőződjenek, milyen adatokat kezelnek róluk, és milyen tájékoztatást kell kapniuk, hogy valóban a hozzájárulásukon alapuljon az adatkezelés" - mondta a hatóság elnöke.

A reform egyik lényege, hogy sok szabály uniós szinten egységes lesz, például az adatkezelés jogalapja, mikor érvényes a hozzájárulás, milyen tájékoztatást kell adni. Az azonban továbbra is nemzeti hatáskör marad, hogy hány nap áll rendelkezésre egy hatósági eljárásra, hányszor lehet hiánypótlást elrendelni – mondta Péterfalvi Attila.

A globális cégeknek is alkalmazniuk kell

A globális multiknak is be kell tartaniuk minden olyan adatvédelmi törvényt, amelyet az unió tagországai hoztak - mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke az Inforádió Aréna című műsorában.

Egyetlen államnak sem lehet célja a legnagyobb globális multik – a többi között a Google vagy Facebook – megbírságolása az adatvédelmi törvények alapján, de

az Európában is elérhető cégeknek minden törvényt be kell tartaniuk, amelyet az unió tagországai hoztak

- hangsúlyozta Péterfalvi Attila.

"A szabályokat egységesen kell alkalmazni, de az nyilvánvalóan visszaélésszerű lenne, ha egy ország csupán a bevételei gyarapítására használná fel. Ezt nem is lehet megtenni, épp az volt a közös szabályozás célja, hogy ne lehessen azokba az országokba költöztetni a cégek központját, ahol gyengébb az adatvédelem" - mondta Péterfalvi Attila, de hozzátette, tudkja, hogy az új jogszabályok miatt a kis- és középvállalkozásoknak jelentős adatvédelmi befektetéseket kell végrehajtaniuk.

"Hátrányban lehetnek valóban a mikro-, kis és középvállalkozások. Eddig a bírói gyakorlat megvédte őket, mert első ízben nem bírságolták őket, május 25. után ez a védelem nem ileti meg őket. Azonnal kötelezettségszegési eljárást vonna maga után, ha a magyar jogalkotás ilyen véeleemml próbálkozna.

A bírság fenyegettsége ott lesz már az első esetben is"

- figyelmeztetett Péterfalvi Attila.

A hatóság elnöke arról is beszélt, hogy mekkora veszélye van annak, hogy a konkurens cégek feljelentik egymást az adatvédelmi törvények be nem tartása miatt.

"Látom a kockázatát, hogy a konkurenciaharc ezen a téren is beindulhat. Megpróbálhatják a versenytársat úgy kicsinálni, hogy adatvédelmi incidenst generálnak nála, és a bírság akár a konkurencia végét is jelentheti. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki felkészült legyen a rendelet végrehajtására. Nem tudja senki sem garantálni, hopgy nem lesznek nem jó szándékú incidensek is" - ismerte el a hatóság elnöke.

Péterfalvi Attila elmondta, hogy 2018-ban az országgyűlési választás lesz a legnagyobb kihívás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Hatalmas munka lesz a szcieontológusaktákkal

Nagy munka lesz a szcientológusok Váci úti központjában tárolt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által korábban törlésre kijelölt adatok megsemmisítése - mondta a hatóság elnöke. Az összes hatósági eljárás lezárta után kell a szcientológusok budapesti, Váci úti központjának törölnie azokat az adatokat, amelyekre a 2016-ban végzett ellenőrzéskor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kötelezte – mondta Péterfalvi Attila arra reagálva, hogy kedden a NAV zár alá vette a szcientológusok Váci úti ingatlanát.

Az elnök elmondta, a szexuális partnerekről, egyéb kapcsolatokról, kormányzati szervezetek képviselőivel ápolt viszonyról is nyilvántartást vezettek, de a hatóság egyelőre csak szúrópróbaszerűen tudott betekinteni a szcientológusok dokumentumaiba.

"Az adatok számát csak akkor lehet majd kideríteni, ha valaki szisztematikusan az összes létező dosszié minden egyes sorát végignézni,

és kijelöli, hogy mit kell törölni. Ez rendkívül nagy munka" - mondta Péterfalvi Attila.

