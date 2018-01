Egymásnak feszülő vélemények a Válasszunk! 2018-ról

Az InfoRádió által megkérdezett elemzők eltérően értékelték a "Válasszunk! 2018" csoport megalakulását. Van, aki politikai roncsderbinek nevezi, más szerint sikeres is lehet az együttműködés.

A Századvég Alapítvány vezető elemzője szerint egyéni ambíciók állhatnak a "Válasszunk! 2018" elnevezésű csoport megalakulásának hátterében. Lánczi Tamás hozzátette: több hasonló kezdeményezés már korábban is volt, részben hasonló szereplőkkel, de ezek nem voltak túl sikeresek.

Az elemző úgy véli, hogy

a mostani csoport tovább színesíti a baloldalt,

de szerinte magukat futtatják, nem egységet képviselnek a tömörülés képviselői.

Szerinte most azzal tud a legtöbbet tenni egy baloldali politikus, ha hátralép, nem pedig előre. A Válasszunk! 2018 elnevezésű csoportban

olyan nevek is szerepelnek, amiért azt inkább politikai roncsberbinek nevezte Lánczi Tamás,

mert új szavazókat nem hoznak és integrálni sem képesek.

Az InfoRádió megkérdezte Pulai Andrást, a Publicus Intézet vezetőjét is, aki szerint új megközelítést képvisel a "Válasszunk! 2018" elnevezésű csoport,

mivel céljaival nem a pártokat, hanem a választókat kívánja megszólítani.

Az eddigi hasonló, sikertelen kezdeményezéseket nézve, ez a mostani akár sikeres is lehet. Az elemző szerint a V18 gyakorlatilag a közös lista igényét is megfogalmazta, amely üzenet a kormányon lévő és az ellenzéki pártoknak is.

Szimpátiával, de távolságtartóan fogadták az ellenzéki pártok a Válasszunk! 2018 csoport megalakulását.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője viszont örül annak, hogy nem mindenki ért egyet a kormány tevékenységével.

A szervezet budapesti tájékoztatóján Németh Péter, a Népszava korábbi főszerkesztője szerdán jelentette be, hogy a rendszerváltás utáni hat volt kormány több miniszterének és államtitkárának részvételével megalakult a „Válasszunk! 2018” csoport, amelynek Balázs Péter volt külügyminiszter a vezetője.

Az egykori tárcavezető kijelentette, hogy a kezdeményezéssel nem kívánnak egyik párt elé, vagy mögé sem beállni. Az Orbán-kormány leváltása érdekében buzdítják szavazásra a választókat

Kapcsolódó hanganyagok Lánczi Tamás véleménye Meghallgatom

Pulai András véleménye Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!