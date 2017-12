Kiszámíthatatlan marad az időjárás

Szerdán a köd gyorsan feloszlik. Napközben az ország legnagyobb részén több órára kisüt a nap, de délutántól nyugat felől egyre több és vastagabb felhő érkezik. Kisebb eső eleinte északkeleten, majd estétől a nyugati határnál alakulhat ki. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérhetik erős, késő délutántól a Kisalföldön viharos lökések. A hőmérséklet délután általában 9 és 14 Celsius-fok között alakul, de az északi, tartósabban ködös tájakon csak 4, 7 fok várható. Késő estére 2 és 10 fok közé hűl le a levegő - közölte a meteorológiai szolgálat.

Szerda estétől nyugat felől fokozatosan beborul az ég, csütörtök reggel már csak a keleti megyékben lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet. Elsősorban a Dunántúlon alakulhat ki eső, de az intenzívebb csapadéktevékenység csak reggeltől kezdődik. Többfelé kísérik erős, néhol viharos lökések a délkeleti, déli szelet. A késő esti 2, 10 fokról hajnalra 0, +8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, keleten a délelőtti órákban lehet szakadozott a felhőzet. A nap első felében a Dunántúlon, később keletebbre is sokfelé várható csapadék: jellemzően eső várható, de a magasabb helyeken hó is várható. Estétől a Dunántúlon síkvidéken is előfordulhat havas eső. A délkeleti, majd az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul, délkeleten lehetnek a 10 fok fölötti értékek. Északnyugaton reggel áll be a maximum.

