Cserna-Szabó András: a magyar is fúziós konyha

Tudja, hogy a lecsó szerb közvetítéssel került be Magyarországra? És hogy Ignotus szakácskönyvet is kiadott, mielőtt a Nyugat főszerkesztője lett? A magyar gasztronómia történetéről is beszélt Cserna-Szabó András József Attila-díjas író az InfoRádió Aréna című műsorában.