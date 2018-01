Dél-kelet Ázsia a világ számára az egyik fő turistacélpont

Bár más utat járnak be, nagyot fejlődtek a dél-kelet ázsiai országok az elmúlt években – mondta az InfoRádiónak Korányi G. Tamás, a Napi.hu tiszteletbeli főszerkesztője a térségben tett látogatása után.

Kambodzsában és Laoszban is járt Korányi G. Tamása, aki szerint az országok életminőségében – legalábbis azon részeken, ahol a turisták is járnak – szembetűnő a fejlődés. Hozzátette a hagyományos életforma a kis falvakban megmaradt, ugyanakkor Laoszban, mint a több környező ászai országban is kommunista rendszer van, azaz egypártrendszer uralkodik, illetve szövetkezeti rendszerben működik a gazdaság:

„Mindenki szegény, de senki nem nyomorog”

– tette hozzá.

Kambodzsa az olcsó munkaerejével igyekezett befektetéseket bevonzani az országba, egészséges vizű kutak, csatornák, utak épültek ki – igaz ezek a beruházások nemzetközi segélyekből valósultak meg, illetve több üzem is felépült, ahol főleg a fiatalok juthatnak némi bevételhez.

Korányi G. Tamás elmondta, Kambodzsa igyekszik követni a thaiföldi-modellt, azaz befektet az idegenforgalomba: Sziemreap romváros és környéke az egyik legfelkapottabb turista célpont, amit ma már évente több mint 5 millióan látogatnak. Elektromos buszokkal lehet bejárni a turistalátványosságokat, illetve négysávos autóúton lehet megközelíteni a romvárost. A látványos fejlődés városi lakosság számán is megmutatkozik: 2004-hez képest meghatszorozódott a lakosság, így már több mint 2 millióan élnek Sziemreapban.

Alkalmazkodás a turistákhoz

A nagyszámú látogatók miatt igyekeztek a francia gyarmati időszakból megmaradt építészeti emlékeket, utcákat is megóvni, illetve több fajta kocsmát, szórakozóhelyet is nyitottak a turisták számára.

Zömmel kínaiak, részben ausztrál fiatalok, japánok, nagyon kis részben európaiak látogatják az ászai országot – mesélte Korányi G. Tamás, aki hozzátette, hogy a mészkőszobrok egy részét már elzárják a látogatók elől, de igyekeznek a legtöbb helyre bejárást biztosítani, de már a fenntartók jobban odafigyelnek arra, hogy a következő generációk számára is konzerválják az emlékeket.

„Bölcsen meghagytak egy templomot (...) ahol annak idején Angelina Jolie forgatott, Indiana Jones-filmeket forgattak,

ahol a fák gyökerei nőtték be a templomot és szinte a fák gyökerei tartják össze a 800 éves épületeket” – mesélte el az újságíró.

Kapcsolódó hanganyagok Dél-kelet Ázsia a világ számára az egyik fő turista célpont Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!