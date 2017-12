Már majdnem minden termék hazai

Az interjúban a miniszter elmondta, hogy 80-85 százalék a magyarországi termék a boltok polcain, de kiemelte, hogy aki Coca-Colát iszik, az is magyar terméket fogyaszt, mert az ital minden összetevője hazai. Ennél a szintnél már aligha mehet lejjebb az import aránya, mert gyarmatárú és idényjellegű importtermék mindig lesz. A miniszter

nagy eredménynek tartja az importbor arányának visszaszorítását,

de például az ízesített joghurtnál is a külföldi termékek visszaszorulására számít, mert az élelmiszeripari beruházásoknak köszönhetően a hazai tejipar fejleszteni fog a következő években.

Közölte, hogy a földforgalmi törvény elérte céljait, a külföldiek nem tudnak földet vásárolni, a nagybirtokok, illetve a közepes birtokok arányát pedig módosítják, mert az szeretnék, hogy a földhasználatból 80 százalék legyen a családi gazdaságoké, 20 százalék pedig a nagybirtokoké. A földhasználat a családi gazdálkodók irányába tolódott el, 2010-ben 50-50 százalék volt az arány, most 40-60, de a valóságban ennél is jobb az arány, ha figyelembe veszik, hogy a jogi személyek egy része kisvállalkozás. Fazekas Sándor közölte, hogy a kisebb üzemek térhódításának is köszönhető, hogy 2010 óta ötvenezerrel többen dolgoznak a mezőgazdaságban.

A miniszter a sertéspestis kapcsán elmondta, hogy van védelmi tervük, annak alapján korlátozzák a magánforgalmú élelmiszer-behozatalt, fokozottan ellenőrzik a határsávot és állategészségügyi képzést tartanak. Mindent megtesznek, hogy Magyarországra ne jusson be a fertőzés - jelentette ki.

A tárcavezető arra számít, hogy a külföldön dolgozók közül is sokan találnak itthon újra munkát, és a most munkanélküliek egy részét is be lehet vonni az agrártermelésbe.

"Nem könnyű a mezőgazdaságban dolgozni, de amikor egy traktoros, kombájnvezető vagy egy állattartó havi nettó 300 ezer forint körül keres, az elég komoly vonzerő"

- emelte ki.

"Az, hogy Magyarországon most is mintegy 170 ezren jutnak agrártámogatáshoz, azt mutatja, hogy nem csökkent a termelők száma. Közben sikerült úgy átalakítani a magyar mezőgazdaság birtokszerkezetét és a piaci viszonyokat, hogy a termelés nem csökkent, sőt növekedett is, és egyre több minőségi magyar élelmiszer jut a piacra a kézműves csokoládétól a sajton át a mézig" - mondta Fazekas Sándor arról, hogy mit tart a legnagyobb eredménynek.

Arra a kérdésre, hogy miben nem sikerült elérni a kitűzött célt, két területet említett:

Nem volt elég energia és pénz, hogy az osztatlan közös tulajdont nagyobb arányban tudják megszüntetni.

Még mindig nem elég a termelői kedv, hogy az elhagyott parcellákat, zártkerteket, szőlőterületeket visszahozzák a termelésbe.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!