Itt a megoldás a magyar gazdaság egyik nagy problémájára?

Most, hogy az egekbe szökött a tojás ára, a vidékieknek van egy nagy előnyük a városi polgárokkal szemben: Meg tudják maguknak termelni a tojást – ám ehhez olyan tyúkfajtát kell választani, amelyik egész évben tojik - írja az Agroinform.hu.

A krédli. ...– Nem, ez nem egy étel, hanem egy sváb őstörpe tyúk, amely egész éven át tojik.

A krédli önálló tyúkfajta és kifejezetten gazdasági hasznú. Egyértelműen értékmérő tulajdonságai határozzák meg.

Vannak bizonyos küllemi fajtajegyek, amelyekről egyértelműen beazonosítható a fajta – így a genotípus egységes. Valamennyi krédlire pontosan ugyanazon tulajdonságok jellemzők, bárhol is legyen jelen Európában, vagy hazánkban.

Egy krédli esetében nagy biztonsággal lehet tudni, hogy mire számítsunk, melyik évszakban mit fog nyújtani és azt hogyan teszi."

Krédli kakas egy baranyai udvarban – fotó: Hegedüs Tibor

A krédli tyúk egész évben tojik. Télen is

Kotlására ugyanez jellemző – rendkívül jó,- gondos kotlós válik belőle. Abszolút megbízhatóan lehet számítani évről-évre a tyúk elkotlására. Tulajdonképpen a csibék elhagyását követően azonnal tojni kezd és 10 – 15 tojás rakása után ismét kotlani kezdhet.

A krédlik a legnagyobb télben sem szeppennek meg, rendkívül jól viselik a kemény fagyokat is – fotó: Hegedüs Tibor

A fajta teljesen parlagi beállítottságú.

Tojásai színező képessége kétszerese lehet bármelyik tyúktojásénak

– természetesen ez a kijelentés úgy helytálló, ha hozzáteszem, hogy a kívánt tojás színéhez be kell tartani a fajta fenntartóinak takarmányozási tanácsait! A svábok és más krédlitartó háziasszonyok bevett szokása, hogy a tésztát, piskótát kizárólag ezeknek a tyúkoknak a tojásból készítik.

Annak ellenére, hogy törpe fajtáról beszélünk, mégis kettős hasznosításba vehetjük a krédlit. Testmérete az úgynevezett "japiknál" nagyobb. A kifejlett kakasok súlya 1 – 1,2 kg, tyúkoké 0.90 kg körül mozog.

Népi megfigyelések is kapcsolódnak a fajtához, miszerint a krédlik télen csak nagyon nagy fagyban mennek be az ólba aludni. Ez egyúttal jelzés is a gazdának, mert ha a krédli bemegy az ólba, akkor biztosan hatalmas fagy lesz éjjel.

Ezek a tyúkok kiváló élelemkeresők- és hasznosítók.

Ebből adódik, hogy tartása olcsó és takarmányozása viszonylag egyszerűen megoldható. Csibéi nagyon gyorsan fejlődnek és tollasodnak. Kiváló növekedési eréllyel rendelkeznek, így a 3 hónapos csibéket már le is lehet vágni. Húsa kitűnő, egyedi ízű, rendkívül finom."

