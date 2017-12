Itt a vége a legnagyobb utasszállítónak?

A Reuters hírügynökség értesülései szerint a toulouse-i gyártó már elkészítette azokat a terveket, amelyek a leállás részleteit tartalmazzák. A végső döntést akkor hozzák meg, ha a dubaji székhelyű, Budapestre is közlekedő Emirates nem rendel újabb A380-asokat.

Az őszi Dubaji Légi Szalonon az Emirates a várakozásoktól eltérően mégsem adott le újabb rendelést A380-asra, amelynek már most is a legnagyobb üzemeltetője a világon: a századik gépet idén novemberen vették át, és további 42 érkezése várható. A légitársaság vezetése azért nem rendelt többet, mert nem látták biztosítottnak, hogy az Airbus legalább tíz évig fenntartja a gyártást. Ehhez viszont az kellett volna, hogy az Emirates leadja a rendelést. A tárgyalások jelenleg is folynak a légitársaság és az Airbus között.

A mindössze tíz éve gyártásban lévő, akár 600 utast is szállítani képes repülőből az Airbus jövőre havonta egy, 2019-től viszont évente 8 gyártását tervezi, ha addig nem sikerül új megrendelést aláírni. Az Airbus legutóbb a japán All Nippon Airways-nek adott el három A380-ast 2016 januárjában. Ezeket még a szintén japán Skymark diszkont légitársaság rendelte meg, de a cég csődbe ment, és az ANA vette át a rendelésállományt. A gyártósorok biztos fenntartása érdekében legalább 30 új gép gyártására kellene leszerződnie a gyártónak. Amennyiben az Airbus úgy dönt, hogy leállítja a gyártást, azt fokozatosan teszi majd meg. November végével száz gép várt még gyártásra. Az elmúlt tíz évben 317 gépre adtak le rendelést a légitársaságok, ebből 217-et szállítottak le a tizenegyedik hónap végéig.

Az Airbus tíz évvel ezelőtt azért hívta életre 11 milliárd eurós fejlesztési költséggel az A380-ast, mert a tanulmányok azt mutatták: az utasforgalom folyamatosan emelkedni fog, a repülőtéri infrastruktúra és a leszállási résidők viszont ezt nem tudják követni, ezért nagyobb gépekre lesz szükség. A légitársaságok végül azért nem rendeltek többet, mert egyszerre nehéz megtölteni egy járatot, illetve négy hajtóműve miatt az egy utasra jutó költségek magasabbak, mint a kéthajtóműves, de kevesebb utast szállítani képes versenytársainál. Az A380-as hagyományos, négyosztályos elrendezésben 544 utas szállítására képes.

Az első A380-ast tízévvel ezelőtt a Singapore Airlines vette át és helyezte üzembe, ezt a gépet júniusban a szingapúri légitársaság visszaadta a lízingbe adó DS Aviationnek, a gépet jelenleg a franciaországi Tarbes-Lourdes-Pyrennées repülőtéren tárolják, nincs kereskedelmi forgalomban. Az európai légitársaságok közül a British Airways, az Air France és a Lufthansa vásárolt a gépből.

A 72,7 méter hosszú, 24 méter magas és 79,7 méter szárnyfesztávolságú gép a valaha volt legnagyobb utasszállító repülőgép, amit gyártottak. Nagyobb az ikonikus, a repülést az 1970-es években forradalmasító Boeing 747-es Jumbo Jetnél is. A 276 tonnás, négyhajtóműves A380-800-as 15 200 kilométeres hatótávolságú. Bár az Airbus tervbe vette a nagyobb, 900-as és az áruszállító verziót elkészítését is, ezek kifejlesztéséről érdeklődés hiányában lemondott.

