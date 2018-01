Brüsszel újra előveszi a bankos csodafegyvert

A bolygó jövőjét fenyegető globális felmelegedés ellen vetnék be.

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy tőkekövetelmény-csökkentő szabályozást vezet be azoknak a bankoknak, amelyek zöldenergia-befektetéseket finanszíroznak - írta a Financial Times alapján a Portfólió. A javaslatot egy zöldenergiás akcióterv részeként márciusban mutathatják be, így hirdetve háborút a bolygó jövőjét fenyegető globális felmelegedés ellen.

Mintegy 180 milliárd euróra becsülik azt a finanszírozási rést, amekkora többletforrásra évente szüksége lenne az európai zöldenergia-piacnak ahhoz, hogy sikerrel szálljon szembe a klímaváltozással. Az elképzelések szerint az alacsonyabb tőkekövetelmények olcsóbbá tennék a bankok számára, hogy elektromos autókat és energiatakarékos házakat hitelezzenek.

Ám mivel a banki tőkekövetelményeket nem speciális politikai célok, hanem a bankok kockázatvállalásának korlátozása érdekében vezették be, globális szabályozó hatóságok (különösen a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság) könnyen keresztbe tehetnek az ilyen elképzeléseknek.

Az EU 2014-ben már bevezette ezt az engedményt a bankoknak, cserébe a kkv-k hitelezéséért. A lépés kevés és nehezen mérhető hatással járt.

