Elindult az új magyar energiatőzsde

Szerdán életbe lépett a MiFID II szabályozás (Markets in Financial Instruments Directive), amelynek egyik célja a befektetési szolgáltatók transzparens működése. A mostanáig a szervezett villamosenergia-piacot működtető HUPX Zrt. és a szervezett földgázpiacot működtető CEEGEX Zrt. futures piacain elérhető határidős villamosenergia- és földgázügyletek is a MiFID II. hatálya alá tartoznak, így a termékek kereskedése szerdától a HUDEX keretein belül, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt történik.

A HUDEX-en a magyar áram és gáz egy helyen, egy tagsággal lesz elérhető, az áram esetében pedig opcionális fizikai szállítás is kérhető. Az ajánlatokat a Trayport GlobalVision platformján lehet majd megtenni, az elszámolóház szerepét a villamosenergia-ügyleteknél a European Commodity Clearing AG fogja betölteni, a földgázpiaci ügyletek esetében ezt a tevékenységet a Keler Zrt. fogja ellátni.

A másnapi és napon belüli áramtermékek továbbra is a HUPX-en, míg a spot gáztermékek kereskedése a CEEGEX-en lesz elérhető.

