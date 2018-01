Ez a probléma fél Magyarországot érinti

Az országban 200 ezer hektár zártkert van és az osztatlan közös tulajdonok révén 5-6 millió tulajdonos is érintett lehet - ezért is fontos a Zártkert program, amelyben idén az önkormányzatok elsősorban a zártkerti területek infrastruktúra fejlesztésére pályázhatnak - mondta V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Hozzátette: a zártkertek azok a falusi szőlőhegyek, gyümölcsösök amiket korábban nem vontak be a szövetkezetekbe és amelyeken paraszti gazdálkodás folyt. Ma ezek a területek a magyar táj karakteres elemei, továbbá olyan tájfajták (cigány alma, mézes körte, tüskés körte) lelőhelyei, amelyek kikerültek köztermesztésből.

Az államtitkár kiemelte: a program keretösszege 2 milliárd forint, ami idén mintegy 200 önkormányzatnak nyújt segítséget.

V. Németh Zsolt az m1 aktuális csatornán arról számolt be, hogy az önkormányzatok maximum 10 millió forintra pályázhatnak, a támogatások vissza nem térítendőek. A pályázatokat január 2-tól január 31-ig lehet benyújtani, elektronikus úton a Hermann Ottó Intézet honlapján, de a dokumentumokat nyomtatott formában is be kell küldeni.

Az önkormányzatok a programban a parcellák megközelítését szolgáló utak építésére, karbantartására pályázhatnak, valamint a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekre, illetve vadkerítés építésére.

