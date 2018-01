Nem tudta elérni a benzinárcsökkentést a bonyhádi fideszes polgármester

Hiába próbálkozott Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád fideszes polgármestere ugyanazzal, amivel Tállai András, a nemzetgazdasági tárca államtitkára és az adóhivatal elnöke korábban elérte, hogy választókörzetében, Mezőkövesden a Mol csökkentse a benzin árát – közölte a Magyar Nemzet.

Novemberben egy Facebook-posztban jelentette be Tállai András, hogy a választóitól érkezett panaszok nyomán egyeztetett a Mol illetékeseivel, és a cég csökkentette a településen az üzemanyagárakat. A bejelentés nagy vihart kavart, a világsajtó is foglalkozott vele, miután a Bloomberg hírügynökség is beszámolt róla, miközben az ellenzék hatalommal való visszaélést emlegetett. Az államtitkár nem sokkal később az RTL Klubnak nyilatkozva tagadta, hogy nyomást gyakorolt volna az olajtársaságra, mint mondta: csak tájékozódni akart, törvénysértést nem követett el. Orbán Viktor miniszterelnök az ATV.hu az esetre vonatkozó kérdésére csupán annyit mondott: „Gratulálok! Akkor mindenki intézze el!”

Pontosan ezzel próbálkozott Bonyhád fideszes polgármestere a Magyar Nemzet cikke szerint. A lap a város honlapjára feltöltött levelezés alapján írta meg, hogy Filóné Ferencz Ibolya december 21-én levelet írt a Mol kiskereskedelmi ügyfélszolgálatának, hogy megkérdezze, ugyan miért drágábbak városában a Mol-töltőállomások, mint a település 30 kilométeres körzetében. Összehasonlításuk alapján ugyanis a megyeszékhely Szekszárdon, Komlón, de még a pécsi kúton is olcsóbban lehetett tankolni, mint Bonyhádon. Levelében Tállaihoz hasonlóan ő is arra hivatkozott, hogy a közösségi oldalakon napi szinten téma az „indokolatlanul drága üzemanyagár”.

A Mol december 28-án válaszolt, ám a mezőkövesdi példával ellentétben Bonyhád esetében csupán

megköszönték a polgármester észrevételét, és elutasították kérését,

arra hivatkozva, hogy a piaci körülményektől függ az árazásuk, és nem áll módjukban a levélben említett töltőállomásokon megváltoztatni az árakat. Emellett az olajtársaság indoklásában a kőolaj világpiaci árát és a helyi piacot említette árbefolyásoló tényezőként – tette hozzá a napilap.

