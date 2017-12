„A Brexit Brexitet jelent" - de mit jelent a Brexit?

"Brexit means Brexit", vagyis a Brexit Brexitet jelent - ezzel a jelszóval indult neki az első teljes "Brexit-évnek" januárban Theresa May brit miniszterelnök, az azóta politikai mottójává vált kifejezéssel nyomatékosítva, hogy az Egyesült Királyság mindenképpen kilép az Európai Unióból, eleget téve az EU-tagságról szóló tavaly júniusi népszavazás szűk, 51,9 százalékos többséggel meghozott döntésének. Az Európai Unió azonban az idei év elteltével is változatlanul azt tudakolja Londontól, hogy a brit kormány értelmezése szerint pontosan mit is jelent majd a Brexit.