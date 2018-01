Donald Trump Twitteren fenyeget

"Évente több százmillió dollárt fizetünk a palesztinoknak, és sem elismerést, sem tiszteletet nem kapunk tőlük. Még csak tárgyalni sem akarnak hosszú távon ... egy békemegállapodásról Izraellel" - írta az amerikai elnök, a Palesztin Hatóság tisztségviselőire célozva.

"Ha a palesztinok nem akarnak tovább békéről tárgyalni, nekünk miért is kellene súlyos pénzeket fizetnünk nekik?" - fejtegette Trump.

Az elnöki mikroblog-bejegyzésből azonban nem derült ki egyértelműen, hogy Trump milyen támogatást vonna meg a Palesztin Hatóságtól.

Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete kedden délután arról beszélt a világszervezet székhelyén újságíróknak, hogy Trump az Egyesült Nemzetek palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára folyósított amerikai hozzájárulás megvonását fontolgatja.

Nikki Haley újságíróknak így fogalmazott: Trump "mindaddig nem akar további támogatást adni, amíg a palesztinok bele nem egyeznek, hogy visszatérnek a tárgyalóasztalhoz". A nagykövet azt állította, hogy az amerikai kormányzat "megpróbálja előmozdítani a békefolyamatot, de ha ez nem sikerül, akkor az elnök a továbbiakban nem finanszírozza ezt a helyzetet".

Donald Trump a múlt hónapban jelentette be, hogy az amerikai kormány elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként és néhány éven belül nagykövetségét is áthelyezi Tel-Avivból Jeruzsálembe. Jemen és Törökország akkor ENSZ-határozatot fogalmazott meg, amelyben Washingtont a döntése megváltoztatására szólította fel. Donald Trump erre válaszként meglebegtette, hogy megvonja az amerikai hozzájárulást a világszervezettől, ám az ENSZ-közgyűlés ennek ellenére is elsöprő többséggel megszavazta a határozatot.

Az izraeli parlament kedden egy törvényben kétharmados többséghez kötötte Jeruzsálem megosztását. A lépés megfigyelők szerint megakadályozhatja, hogy az izraeli kormányok egy béketerv keretében lemondjanak bármelyik részéről a városnak, holott Jeruzsálem keleti részét a palesztinok leendő államuk fővárosává akarják megtenni. Mahmúd Abbász palesztin elnök reagálása szerint a törvény elfogadása hadüzenettel ér fel.

