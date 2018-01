Sorsdöntő események előtt áll az EU

Magyarország felől nézve a migráció lehet a legfontosabb téma, de 2018-ban Európa számára több más olyan kérdés lesz, ami meghatározza a hosszú távú jövőnket.

Németország

A karácsony körüli berlini események két irányba mutatnak a Feledy Botond elmondása szerint. Egyrészt egyre többen emlegették a kisebbségi kormányzást mint lehetőséget, ami bár alapvetően egy nem kedvelt megoldás lenne, most mégis egyre többször elhangzik.

"Ez lehet az, ami még megtarthatja Angela Merkelt, mert a saját pártjának lehet érdeke,

hogy egy olyan politikussal vigye ezt végig, akire ha esetleg ráég, hogy bedől egy kisebbségi kormány, nem olyan nagy baj, mert már úgyis »kifutó szériás«. A másik oldalon ott az új választások lehetősége, amely szintén egyre inkább létező alternatíva. Ez viszont csak akkor működhetne, ha valamelyik nagy párt látna stratégiai lehetőséget abban, hogy ne az AfD (Alternatíva Németországnak) erősödését kockáztassa csak" - mondta az elemző.

Sokan úgy látják, hogy egy új választáson sem változnának a szavazati arányok, a CSU/CDU megtartaná az elsőségét - kérdés, hogy kinek a vezetésével.

Azt nem tudjuk ezzel kapcsolatban, mondta Feledy Botond, hogy

miként alakulna a CDU/CSU-ra való szavazási hajlandóság, ha találnának valakit Angela Merkel helyett.

Hozzátette: Merkelék népszerűsége még így is nőtt valamelyest szeptember óta, míg a többieké alapvetően stagnál.

Brexit

"Ez az utolsó teljes éve az Európai Bizottságnak, valamint ez az utolsó teljes év a Brexit előtt, ezért muszáj, hogy értékelhető eredmények szülessenek" - mondta Feledy Botond. "Ugyanez Emmanuel Macron érdeke is, neki is fel kell tudni mutatni új eredményeket. Ezek miatt szükséges, hogy az unióban a bolgár elnökség alatt is továbbvigyenek reformokat, s a folyamatot azután az olasz választások fogják színezni. Meglátjuk, hogy a most következő olaszországi általános parlamenti választásokon (március 4.) milyen formában erősödik meg az euró mint pénzügyi fizetőeszköz és a eurózóna-szkeptikus Öt csillag mozgalom, és mindez befolyásolja-e Olaszország kormányozhatóságát" - fejtette ki az elemző.

További jelentős témák 2018-ban az EU-ban

Létrehozzák-e az Európai Pénzügyi Alapot (European Monetary Found) a korábbi stabilitási mechanizmus mentén?

A dublini reform: lesz-e olyan konszenzusos megoldás, amit az államfők elfogadnak, vagy a csak többségi szavazásos útvonal lesz?

A közös védelmi politika kialakítása is elkezdődött, ebben is lehet előrelépés.

Kapcsolódó hanganyagok Mik lesznek Európa legfontosabb kérdései 2018-ban? Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!