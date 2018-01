Donald Trump változtatott az észak-koreai békülékeny gesztus után

Nem sokkal a dél-koreai elnöki hivatal közlése után Washingtonban a Pentagon (védelmi minisztérium) szóvivője, Rob Manning ezredes is bejelentette: Donald Trump amerikai elnök arról tájékoztatta Mun Dzse Int, hogy Washington magas szintű delegációt küld a Dél-Koreában tartandó téli olimpiára. A küldöttséggel utazik majd az elnök több családtagja is. Trump a telefonbeszélgetésben annak a reményének is hangot adott, hogy eredményesek lesznek a két Korea közötti tárgyalások.

Közleményében Manning ezredes hangsúlyozta: a védelmi minisztérium támogatja az elnök döntését, s mindazt, ami az Egyesült Államok és Dél-Korea szövetségének érdekeit szolgálja.

Elemzők emlékeztetnek rá: az évente rendszeresen megtartott hadgyakorlat elnapolására azt követően került sor, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető újévi beszédében - békülékenynek mutatkozva - párbeszédet javasolt Dél-Koreának s felvetette, hogy küldöttséget küldene a téli olimpiai játékokra is. A szöuli vezetés azonnal válaszolt, és már a jövő hétre késznek mondta magát egy, a két ország határán tartandó találkozóra. Szerdától - kétéves szünet után - helyreállították a két Korea közötti, "forródrótnak" nevezett kommunikációs csatornát is.

Donald Trump elnök, még a közös hadgyakorlat elnapolásáról szóló bejelentés előtt, Twitter-bejegyzést tett közzé. Ebben leszögezte: a két Korea közötti párbeszéd "jó dolog". Majd hozzátette: "tényleg van valaki, aki azt hiszi, hogy e megbeszélésekre és párbeszédre sor került volna Észak-Korea és Dél-Korea között, ha én nem vagyok határozott, erős és kész minden 'lehetőségünk' bevetésére Észak-Korea ellen?".

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!