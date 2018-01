Itt a Donald Trump titkait kiteregető könyv

Donald Trump amerikai elnök és Steve Bannon egykori főstratégája annyira közel állt egymáshoz, hogy szinte minden este együtt vacsoráztak - többek között ezt is állítja a nemsokára megjelenő Fire and Fury: Inside the Trump White House című könyv – írja a Daily Mail.

Steve Bannon részletesen mesélt a kampányidőszak ügyeiről Michael Wolffnak, a könyv szerzőjének. A több mint 200 interjút felölelő kiadvány többek között az amerikai választások feltételezett orosz beavatkozásáról is beszámol. Bannon szerint Trump fia, Donald Trump Jr., és veje, Jared Kushner árulást követett el, amikor 2016 nyarán a Trump Towerben orosz ügyvédekkel találkozott, ahol Hillary Clintont lejárató dokumentumot ígértek nekik, mégsem értesítették a hatóságokat.

Az amerikai elnök így reagált a könyvben megszellőztetett orosz befolyásolásról szóló részekre:

„amikor Bannont kirúgták, nemcsak a munkáját, hanem az eszét is elveszítette."

Trump emellett úgy látja, hogy Bannonnak semmi köze nincs hozzá vagy az ő elnökségéhez. A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders újságírók előtt azt mondta: az elnök „dühös” és „undorodik” attól, amit Bannon állított az elnök fiáról és a lánya férjéről.

A könyv több érdekességre is kitér: ha Bannonnal nem vacsoráztak a szokásos módon együtt fél hétkor, akkor az elnök visszavonult a rezidenciájára, hogy sajtburgert vacsorázzon az ágyában, és olykor egyszerre három televíziót nézett, miközben a médiát szidta telefonon a barátainak. Wolff azt is írja, hogy

Trump az elnöksége elején kulccsal zárta magára a hálószobája ajtaját, amit a titkosszolgálatok nehezen tudtak kezelni,

sőt Trump ordibált a személyzettel is, amikor azok rendet tettek utána.

Wolff azt írja, hogy Trump gyakran volt forrása annak, hogy kellemetlen információk kerüljenek ki a Fehér Házból: az elnök sokszor panaszkodott telefonon keresztül olyan személyeknek is, akikben nem kellett volna megbíznia.

Trump közleményben azonban azt állította, hogy Bannon hamis információkat szivárogtatott ki,

ami jóval fontosabbnak mutatta be Bannonont, mint amilyen valójában volt. Az elnök állítása szerint ritkán tárgyalt a főtanácsadójával négyszemközt, és csak azokat tudta meggyőzni a befolyásáról, akiknek fogalmuk se volt a viszonyukról.

