Mozgalmas éven van túl a Kaláka együttes

Az Arany János-emlékév alkalmából Indiában is fellépett decemberben a Kaláka együttes. Szerda este Pesten, a Gózon Gyula Színházban, csütörtökön Salgótarjánban lépett fel a zenekar, amely ezt követően rövid szabadságra megy.

Az Arany János-emlékév alkalmából rengeteg koncertet adott idén az együttes a világ számos pontján – mondta az InfoRádiónak Gryllus Dániel, a Kaláka együttes vezetője. Decemberben a koncertkörút keretében Indiába is eljutottak, ahol Gryllus Dániel még sosem járt: bár a szmog nagy volt, de óriási élményt jelentett az utazás a zenekarnak. Delhiben – ahol két koncertet is tartottak – találkoztak egy hindi nyelvű Arany János-kötettel, melynek jelentős része a Kaláka lemeze alapján készült.

Mumbaiban egy iskola diákjainak zenéltek, illetve az indiai Times napilap – mely a világ egyik legnagyobb példányszámban megjelenő újságja – irodalmi fesztiválján is felléptek. Goában az akusztikus koncert mellett egy szabadnapra is jutott idejük, így meglátogatták a strandot. Amióta visszaérkeztek, Budapesten is több helyen zenéltek: a Marczibányi Téri Művelődési Központban karácsonyi koncert volt, csütörtökön pedig Nyáry Krisztián Így szerettek ők című könyve alapján készült előadást játsszák Salgótarjánban. Ezzel a produkcióval záródik a Kaláka együttes éve, és utána egy ideig szabadságra mennek a zenészek – árulta el Gryllus Dániel.

Az utazásélményekkel kapcsolatban a zenekar vezetője elmondta, hogy Dél-Koreában 120 magyar szakos hallgató előtt játszottak, a különböző országokban új hangszereket és zenéket ismernek meg.

