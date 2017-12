A Könyvpercek magazin 2017. december 28-i adása

Farkas Róbert illusztrátor kislányának írt könyve a minket körülvevő fizikai világról mesél. A csillagvárosokról, atomokról, üstökösökről, arról a felnőttek számára is rejtélyes mindenségről, amire a gyerekek figyelmét is érdemes felhívni. A Kolibri Könyvkiadó gondozásában megjelent könyv, az "Első könyven az univerzumról" című kötet megkapta a Szívünk rajta program, kiválló fejlesztő könyveknek járó matricáját is. A mű keletkezéséről Fehér Anna Magda kérdezte Farkas Róbert illusztrátort, írót. Farkas Róbertet, az "Első könyvem az univerzumról" című mesekönyv szerzőjét hallották.

