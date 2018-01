Az Év sportolója: megvannak a dobogósok

Szöllősi György, a szavazást 60. alkalommal kiíró MSÚSZ elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be az egyes kategóriák legjobb három jelöltjét, s elmondta, 436 voks alapján alakult ki a sorrend.

Az év legjobb edzője Cseh Sándor, Ambros Martin vagy Shane Tusup lesz. Az év csapata a hagyományos csapatsportágakban a férfi kosárlabda-válogatott, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata és a Szolnoki Dózsa férfi vízilabdacsapata közül kerül ki, míg az egyéni sportágak csapatversenyeinek legjobbja a 4x100-as férfi gyorsúszó váltó, a női kajaknégyes vagy a tenisz Davis Kupa-csapat lehet.

Az év labdarúgója címet a férfiaknál Gulácsi Péter, Davide Lanzafame vagy Nikolics Nemanja, míg a nőknél Csiszár Henrietta, Jakabfi Zsanett vagy Vágó Fanny veheti át.

Szöllősi György elmondta, az elmúlt 60 év összes győztesének fotóját megjelenítő dicsőségfal is látható lesz a gálán, melynek harmadszor ad otthont a Nemzeti Színház.

A cselgáncs és a birkózó világszövetség elnöke mellett olyan korábbi nemzetközi sportnagyságok is jelen lesznek, mint Szeles Mónika és Szabó Katalin. Kiemelte, már a tavaly beérkezett 370 voks is rekord volt, így az idei 11 kategóriában érkezett 436 szavazat is értelemszerűen az, egyben pedig 60 százaléknál nagyobb részvételi arányt jelent.

"Csak látszólag áll távol egymástól a színház és a sport, hiszen mi itt a színpadon hősöket teremtünk, történeteket mesélünk el, a sportolók pedig valós hősök, akikre fel lehet nézni, akikkel azonosulva élhetünk át csodákat." - fogalmazott Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója. Szabó László, a gála kreatív producere kiemelte, öt produkcióban 120 fellépőt láthatnak majd a nézők, egy 52 négyzetméteres ledfal előtt, 96 intelligens lámpa fényében.

"Egyedi, erre az alkalomra készülő produkciók ezek, amelyekben a különböző művészeti ágak együttes megjelenése is cél volt, és természetesen mindegyik műsorszámnak lesz valamilyen köze a sporthoz" - ismertette, hozzátéve, egy népszerű művész ezen a gálán tér majd vissza a színpadra.

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnökeként örömét fejezte ki, hogy a fogyatékos sportolókat "pontosan olyan tisztelettel és megbecsüléssel fogadják, mint ahogy az illik, s ahogy az elmúlt években is volt".

A jövő csütörtökön 19.30 órakor kezdődő gála műsorvezetője Berkesi Judit lesz.

A kategóriák szűkített listája:

Az év férfi sportolója:

Baji Balázs (atléta)

Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolyázó)

Szatmári András (vívó)

Az év női sportolója:

Babos Tímea (teniszező)

Hosszú Katinka (úszó)

Márton Anita (atléta)

Az év edzője:

Ambros Martin (kézilabda)

Cseh Sándor (vízilabda)

Shane Tusup (úszás)

Az év csapata hagyományos csapatsportokban:

A férfi kosárlabda-válogatott

A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata

A Szolnoki Dózsa férfi vízilabdacsapata

Az év csapata egyéni sportágak csapatversenyeiben:

Kajak-kenu, női K-4 (Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta, Lutz Dóra)

Tenisz, Davis Kupa-csapat (Balázs Attila, Fucsovics Márton)

Úszás, férfi 4x100-as gyorsváltó (Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd)

Az év férfi labdarúgója:

Gulácsi Péter (Leipzig)

Davide Lanzafame (Budapest Honvéd)

Nikolics Nemanja (Chicago Fire)

Az év női labdarúgója:

Csiszár Henrietta (Bayer 04 Leverkusen)

Jakabfi Zsanett (VfL Wolfsburg)

Vágó Fanny (SKN Sankt Pölten)

Az év legszebb gólja:

Csoszánszki Dávid (Gyöngyös) gólja a Siófok ellen, strandlabdarúgás, bajnoki döntő

Joseph Paintsil (Ferencváros) gólja a Videoton ellen, NB I

Szoboszlai Dominik (Magyarország) gólja Norvégia ellen, U17-es Eb-selejtező, elitkör

Az év fogyatékos férfi sportolója:

Boronkay Péter (triatlonos)

Osváth Richárd (kerekesszékes vívó)

Velkey Ádám (atléta)

Az év fogyatékos női sportolója:

Biacsi Bernadett (atléta)

Krajnyák Zsuzsanna (kerekesszékes vívó)

Pap Bianka (úszó)

Az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője:

Beliczay Sándor (kerekesszékes vívás)

Csamangó Attila, Győrfi Tamás (kajak-kenu)

Feczer Viktor (kerekesszékes vívás)

Az év fogyatékos csapata:

Női kerekesszékes vívóválogatott

Férfi 4x100 méteres atlétaváltó

Padlóhoki-válogatott

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!