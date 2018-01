Nem mindenkinek tetszik Orbán Viktor meghívása

Wolfgang Stefinger szerencsétlen jeladásnak nevezte Orbán Viktor meghívását Kirchseeonba. A keresztényszociális képviselő szerint ami pártja Európa-politikáját illeti, a magyar miniszterelnök távolról sem megbízható partnere Bajorországnak, ezért ha már Horst Seehofer kormányfő kezdeményezésére Orbán Viktor kifejti véleményét Kirchseeonban, a jelenlévőknek nem szabad majd fukarkodniuk kényes kérdések feltételével sem.

Wolfgang Stefinger szerint egy olyan időpontban, amikor a két kereszténypártnak sikerült kompromisszumra jutni a menekültkérdésben, elhibázott lépés a kancellár menekültpolitikáját ostorozó magyar miniszterelnök meghívása.

A Münchner Merkur című napilap értesülése szerint azonban a nemrég hivatalba lépett osztrák kancellár, Sebastian Kurz is meghívást kapott Európával kapcsolatos álláspontjának kifejtésére, holott róla is köztudott, hogy távolról sem osztja Angela Merkel véleményét. Orbán és Kurz tervezett jelenlétét a bajor tartományi képviselőház ellenzéki pártjai is élesen bírálták, rámutatva arra, hogy ha a tartományban kormányon lévő Keresztényszociális Uniónak valóban szívügye lenne az európai egyesülés folyamatának aktív támogatása, a francia elnököt, Emmanuel Macront hívta volna meg Kirchseeonba.

A három napra tervezett tanácskozáson szó lesz még az ukrajnai válság megoldásának előmozdításáról, ezért meghívták Vitalij Klicskót, Kijev polgármesterét, hogy első kézből tájékozódjanak a patthelyzetről. Napirendi pont lesz még Nagy-Britannia kiválása az Európai Unióból, amiről a londoni kormány gazdasági minisztere tart előadást.

